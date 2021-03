Dopo l'intervista, il fidanzato lascia Arisa. Annullato il matrimonio

Un nuovo fidanzato, una meravigliosa performance a Sanremo e un prossimo matrimonio. Tutto sembrava andare a gonfie vele per Arisa, fino a che non è arrivata la notizia choc della separazione dal fidanzato e manager Andrea Di Carlo, con cui era insieme da sei mesi. Che qualcosa non funzionava si era già intuito il giorno dopo la finale del festival di Sanremo. Ospite di Mara Venier nello "speciale Sanremo", aveva fatto capire che le cose con il compagno non andavano bene.

In suo soccorso era arrivato anche Cristiano Malgioglio vicino di casa della cantante, che aveva cercato di spostare la conversazione sulla canzone del Festival. Invece il giorno dopo ecco spuntare su Istagram delle foto della cantante in reggiseno, accompagnate da un lungo post sull’accettazione del proprio corpo. All’interno anche un riferimento al fidanzato: " Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia e quando sto per incazzarmi mi fa ridere" . Per tutti quindi se di crisi si parlava, era assolutamente rientrata. Ed invece ancora una volta le cose non sono andate per il meglio. Nuovamente ospite in studio a Domenica in, Arisa si è lasciata andare ad un lungo pianto. Una commozione che a molti è apparsa strana.

Tutto questo quando è stato mandato un filmato di lei con il fidanzato. " Rosalba ma perché piangi? - le aveva chiesto Mara Venier preoccupata - Questo ragazzo ti fa piangere? ”. " No, lui è una bella persona - le aveva risposto Arisa - spero che qualcuno riesca a decidere il meglio per me. A volte io non sono in grado. Sai, ho fiducia nel cielo, qualcuno farà la scelta giusta per me ". Neanche dodici ore dopo arriva però la risposta del fidanzato Andrea Di Carlo tramite il settimanale “Oggi”. “ Tra me e Arisa è finita — ha detto - sono deluso e mortificato. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato" . In questa improvvisa decisione, la parte da leone sembra averla fatta proprio l’intervista da Mara Venier.