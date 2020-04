Aristide Malnati: "Una malattia neurologica invalidante mi ha segnato"

Dopo la finalissima del Grande Fratello Vip, Aristide Malnati è rientrato a Milano dalla madre “in una situazione surreale” portando con sé tutte le emozioni vissute nella Casa e certo di aver dato il massimo.

Silenzioso, poco avvezzo alle polemiche, Malnati ha detto una sola parolaccia nel corso dei tre mesi di clausura. “ Ad un certo punto ho detto mentula, che significa c..o in latino – ha raccontato in una intervista a Libero - . Penso di aver solo regalato sorrisi. Ho anche tenuto ‘caffè letterario' nella Casa: ho fatto recitare rosa-rosae a Sossio Aruta. Non è stato facile. L' ablativo l'ha chiamato abusivo ”.

Tentando di dare anche un’impronta culturale a questa edizione del Grande Fratello Vip, l’egittologo ha descritto questa esperienza come “olistica, totalizzante”, confessando di essersi messo a nudo nella Casa e di aver dovuto fare i conti con una malattia che si porta avanti da quando è giovane. “ Ho fatto il massimo, sono arrivato quarto parimerito con Patrick e Antonella Elia. Ma nulla potevo fare contro gli influencer giovani – ha spiegato - . Mi sono messo a nudo, ho fatto sgorgare tutto: la mia vita sentimentale senza un amore vero e proprio, la malattia invalidante neurologica che ho avuto da giovane e che mi ha segnato ”.

Paragonandosi a “ Ettore (che, ndr) prende in braccio il figlio Astianatte e crolla ” nel sesto canto dell’Illiade, Aristide ha anche avuto un certo ascendente sulle donne del Gf Vip e, in particolar modo, sull’amica Antonella Elia. “ Non ne ho mai baciate tante tutte insieme: baci a stampo ovviamente – ha detto - . Il fidanzato storico di Antonella Elia non era geloso. Il nostro momento erotico era lavare i piatti: lei era molto brava. A un certo punto ero conteso tra lei e la Marini”.