Avance a Chanel durante la diretta, Totti fulmina il fan focoso: "Te sfondo"

Chanel Totti torna a essere protagonista e questa volta il suo lato b sulla copertina di una rivista non c'entra niente. A far scattare Francesco Totti questa volta è stato il commento audace di un follower durante una diretta Instagram che l'ex capitano della Roma ha fatto, nelle scorse ore, insieme a Chanel. Una lusinga, neanche troppo spinta, che ha scatenato la gelosia di papà Francesco, che ha messo al suo post il fan.

Ti piace mia figlia? Ah Pietro te sfondo, non scherziamo Pietro!

Sì, sono geloso, lei è mia"

mercificazione del corpo

Proprio come era già accaduto durante la quarantena, Francesco Totti ha deciso di incontrare virtualmente i suoi follower organizzando una diretta Instagram. Durante la live social però è intervenuta anche la figlia maggiore, Chanel, e inevitabilmente alcuni commenti hanno interessato anche lei. A colpire maggiormente il Pupone, però, è stata la lusinga che un follower ha rivolto alla 13enne e che non è piaciuta affatto a Francesco Totti che ha messo in riga l'utente: "". Una risposta secca, data con un mezzo sorriso, alla quale è seguito il chiarimento dopo l'insistenza di alcuni fa: "Insomma come se l'adolescenza della figlia non fosse già abbastanza ci si mettono anche i "pretendenti". Il tutto mentre si continua a discutere sulle foto dipubblicate dalla rivista Gente. Solo una settimana fa il settimanale dedicava la prima pagina del nuovo numero in edicola alla famiglia Totti, pubblicando uno scatto dove la tredicenne era immortalata, in bikini, con ilin bella mostra. Una scelta che ha mandato su tutte le furiee Francesco Totti che - sui social - hanno denunciato la gravità dei fatti parlando di "".

La polemica, inevitabilmente, ha aperto un più ampio dibattito tanto da chiamare in causa anche il Garante della Privacy e altre istituzioni competenti. Anche Aurora Ramazzotti è scesa in campo in difesa della figlia di Totti parlando della sua esperienza vissuta anni fa quando tutti la mettevano a confronto con la madre Michelle. Ma mentre sulla questione risposte e provvedimenti sono ancora attesi, papà Francesco Totti sembra avere ben altre gatte(i) da pelare di tipo più adolescenziale.