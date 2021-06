"Avevo perso la sensibilità al viso". La Venier finisce in ospedale

Giugno non porta bene a Mara Venier. Lo ha detto lei stessa, durante l'ultima puntata di Domenica In, quando ha annunciato di aver affrontato due operazioni chirurgiche alla bocca negli ultimi sette giorni. Lo scorso anno nella prima puntata di giugno del suo programma domenicale, la conduttrice si era presentata con il piede ingessato per una frattura. Quest'anno in diretta è arrivata fresca di operazione per un problema serio sorto dopo un impianto dentale.

" Non riesco a nascondervi niente - ha esordito in avvio di Domenica In Mara Venier - ho qualche difficoltà a parlare, ma volevo essere comunque qua. Ho avuto una settimana difficile. Sono stata operata due volte ai denti". Nonostante l'evidente difficoltà a esprimersi, la presentatrice è voluta comunque andare in onda, ma non ha nascosto di essere provata e scossa da quanto vissuto. " Per me era importante essere qua, per superare un piccolo trauma psicologico che ho subito ", ha detto con la voce rotta dalla commozione.

Mara Venier ha atteso qualche ora per spiegare nel dettaglio la sua ultima dolorosa settimana. Poche ore fa, sulla sua pagina Instagram infatti la conduttrice Rai si è abbandonata a un lungo sfogo. Un "incubo", come lo ha definito lei sui social network, cominciato lunedì e dal quale non è ancora, purtroppo, uscita. Lunedì mattina Mara Venier si è sottoposta a un'operazione per mettere un impianto ai denti. Un intervento concordato e previsto da mesi presso uno studio dentistico romano, iniziato alle 9.30 e terminato nel tardo pomeriggio. La conduttrice non fa nomi, ma è chiaro che l'operazione non è andata come sarebbe dovuta andare e ora lei promette "battaglia": " Sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 ...sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca, gola, labbra e mento!!!!! Tralascio il resto, non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede) ".