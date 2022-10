Belen, la dismorfobia e l'odio subito: "I social possono fregarti il cervello"

Le Iene sono tornate a mordere. Il ritorno su Italia Uno del programma più irriverente di Italia Uno ha segnato una grossa novità. Il doppio ruolo di Belen Rodriguez, conduttrice al fianco di Teo Mammucari e inviata. E nella sua prima inchiesta la showgirl argentina è partita forte, trattando il delicato argomento della dismorfobia, un disturbo psicologico che scaturisce da una preoccupazione cronica e immotivata per un difetto fisico (spesso immaginario) che porta chi ne soffre a sentirsi inadeguato.

Belen alle Iene ha parlato proprio di questo. Un tema che, seppur in piccola parte, colpisce ciascuno di noi persino la stessa Belen che - intervistata da La Stampa - ha ammesso: " Anche io ho dei giorni in cui mi vedo bene, altri in cui mi piaccio meno. Ma oggi, a quarant'anni, so che la bellezza è effimera e sono concentrata su altro ". Chi soffre di dismorfobia, come la figlia di Paul Gascoigne, Bianca, trova impossibile accettare i propri difetti, molto spesso presunti e immaginari, arrivando a isolarsi o addirittura a rifiutare se stesso. E Belen ha spiegato: " Noi siamo i primi a costruirci un'immagine che spesso è dissonante da quella che è la nostra realtà. Secondo me di questo disturbo ne soffriamo tutti un po'. Spesso i social media ci portano a recitare una parte e perdiamo di vista la realtà di tutti i giorni ".

Belen su Instagram e i social

Secondo la showgirl argentina, l'approccio al web dovrebbe essere differente, ma non a tutte le età si ha la consapevolezza necessaria per poter affrontate il giudizio degli altri: " Ci vuole un approccio ponderato ma la consapevolezza la acquisisci con l'età. Se segui le tendenze ti senti spesso inadeguata. Anche io sono stata vittima di attacchi sui social e tante volte mi sono sentita fuori moda ". Lei oggi ha superato quell'impasse, limitando l'accesso ai social network (Instagram e Tik Tok) e concentrarmi su quello che volevo comunicare per evitare di cadere in " un’ossessione, in una macchina che ti può fregare il cervello ".