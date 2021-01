Belen Rodriguez incinta di Antonino? "È al terzo mese di gravidanza"

" Belen al settimo cielo: aspetta un figlio da Antonino Spinalbese ". La notizia è di quelle che fanno chiacchierare i social e non solo e arriva dalle pagine del settimanale Novella2000. La bomba sganciata dalla rivista si baserebbe su fonti ufficiali, ma per tutti è d'obbligo il condizionale. Del resto ogni tre mesi a Belen Rodriguez viene affibbiata una gravidanza, quindi meglio andarci piano anche se gli indizi ci sarebbero.

La rivista ha dedicato la copertina a Belen Rodriguez e al suo giovane fidanzato Antonino Spinalbese. La coppia, dopo la passione scoppiata a inizio estate, non si nasconde più e le presentazioni sono state fatte anche in famiglia. L'hairstylist di 25 anni ha trascorso le recenti festività di Natale in compagnia della famiglia Rodriguez al completo in un lussuoso hotel in Trentino. L'occasione per testare la solidità del rapporto in vista di un futuro da genitori?

Il piccolo o la piccola in arrivo sarebbe figlia del secondo lockdown. Chiusi in casa, demoralizzati come tutti dopo l'illusione di un'estate quasi normale Antonino e Belen si sono concentrati su se stessi, dedicati al loro amore, e hanno deciso di fare sul serio

Sembrerebbe proprio di sì. Secondo la rivista di gossip, infatti, Belen Rodriguez sarebbe in dolce attesa, al terzo mese della sua seconda: "". Poco importa che i due si frequentino da poco più di sei mesi, la bella argentina non si è mai fatta problemi di tempo.

Con Stefano De Martino successe la stessa cosa. Il colpo di fulmine scoccato al serale di Amici di Maria De Filippi, poi l'amore folle e il figlio, Santiago, arrivato ad un anno esatto dall'inizio della loro relazione. Con Antonino potrebbe essere successa la stessa cosa e a giudicare dai rumors, che Novella2000 assicura arriverebbero da fonti attendibili, e dalle ultime foto pubblicate dalla showgirl sui social ci sarebbero pochi dubbi. La Rodriguez da tempo non pubblica più foto a figura intera e quando lo ha fatto qualcosa (una mano o una giacca) ha sempre nascosto il suo ventre. Che ci sia qualcosa da nascondere e un pancino sospetto da tenere ancora al riparo da occhi indiscreti? Per il momento manca la conferma dei protagonisti del gossip, ma intanto i fan della coppia sognano.