Belen Rodriguez incinta? Spuntano gli indizi che confermano

Belen Rodriguez è davvero incinta? L'ultimo pesante indizio, dato proprio dalla showgirl sui social network, non lascerebbe dubbi sul lieto evento. Nelle scorse ore la showgirl argentina, che per il momento non si è ancora pronunciata sulla gravidanza, è apparsa nelle storie della sua pagina Instagram con un particolare che non è sfuggito a fan e curiosi. E ora la gravidanza sembra davvero una realtà.

L'indiscrezione lanciata da Novella 2000 e ripresa da Oggi sta trovando nuove conferme giorno dopo giorno. La showgirl argentina sui social gioca a nascondino e prima si mostra in una foto con trasparenze e pancino sospetto. Poi nelle storie della sua pagina Instagram rilancia. E questa volta il dettaglio lascia pochi dubbi all'immaginazione. Capelli sciolti e arruffati, sguardo stanco, maglia oversize ma soprattutto il braccialetto anti-nausea. Belen nel riprendersi con il telefonino non ha nascosto il braccialetto al polso, un tipico anti nausea, spesso utilizzato dalle donne incinta per ridurre i malesseri dovuti alla gestazione.

Belen Rodriguez gioca a seminare indizi o fa sul serio? Difficile dirlo, intanto l'occhio attento di follower e curiosi è inevitabilmente caduto sul polso, dove spicca il braccialetto anti nausea. La conduttrice di Tu si que Vales sarebbe incinta di pochi mesi e il padre sarebbe l'hairstylist Antonino Spinalbese al suo fianco dalla scorsa estate, cioè dopo pochi mesi dalla rottura con Stefano De Martino . Che l'argentina avesse il desiderio di allargare la famiglia lo si era capito. Belen non ha mai nascosto di voler dare un fratellino o una sorellina al primogenito Santiago, ma nessuno si sarebbe aspettato che arrivasse così presto. La coppia si frequenta da meno di un anno e anche se appare molto affiatata nessuno avrebbe immaginato questo

E invece sembra proprio che la gravidanza sia più che un gossip. Del resto Belen Rodriguez non ha smentito la notizia, anzi. Negli scorsi giorni la showgirl si era affrettata a specificare che non aveva rilasciato dichiarazioni in merito. Belen ha pubblicato la copertina di una rivista di gossip nelle sue storie, scrivendo a margine di non aver rilasciato alcun virgolettato sulla vicenda. Ma non ha smentito di fatto la sua dolce attesa o meno. Si attendono dunque sviluppi.