Le vip (single) a caccia d'amore per l'estate

La prima estate post quarantena è all'insegna della ricerca dell'amore. Lo hanno detto a gran voce alcune delle più belle showgirl e conduttrici della televisione italiana che, su social network e rotocalchi, si professano single (disperate) e a caccia dell'amore vero. Da Belen Rodriguez a Bianca Guaccero, da Roberta Morise a Anna Tatangelo fino a Elisa Isoardi e Laura Torrisi sono tante le bellezze nostrane che vivranno quest'estate da sole, in cerca (forse) del principe azzurro.

La prima a lanciare l'appello è stata Bianca Guaccero, la conduttrice di Detto Fatto che, dalla fine del suo matrimonio con Dario Acocella, non si è più mostrata al fianco di un uomo. I gossip intorno ai suoi presunti spasimanti (da Adil Rami a Fabrizio Moro) si sono moltiplicati negli ultimi anni, ma non sono stati mai confermati e lei per quest'estate sogna l'amore vero, che possa donarle un altro figlio. Lo ha ammesso lei stessa sulla sua pagina Instagram dove, nelle scorse ore, ha condiviso un pensiero con i suoi fan: " Capirò di aver trovato l’amore, quando non mi sentirò più sola. Anche se sola ce la faccio. Che poi non è vero che ce la faccio sempre ".

A caccia dell'amore con la "a" maiuscola, " da far arrossire le guance " come ha detto lei stessa, sembra esserci anche Belen Rodriguez. La showgirl argentina è fresca di rottura con il marito Stefano De Martino, ma dopo settimane di rumors e indiscrezioni su presunti tradimenti, litigi e addii, sembra esser pronta a voltare pagina. Nell'ultimo post pubblicato sui social network, Belen Rodriguez ha prima scoccato qualche frecciatina all'indirizzo dell'ex, salvo poi dichiarare apertamente di desiderare un amore all'antica, fatto di gesti galanti e mani che si sfiorano. Chissà che l'estate non porti alla showgirl un nuovo amore.

Estate piena di cambiamenti, invece, per Roberta Morise che nell'ultima intervista rilasciata alla rivista Confidenze ha svelato di essere " disperatamente single ". Chiusa l'esperienza professionale a I Fatti Vostri al fianco di Giancarlo Magalli, la Morise è in attesa di nuove proposte televisive e intanto si gode la sua famiglia nella sua terra natale, la Calabria. Spazzati via i gossip sulla presunta relazione prima con Eros Ramazzotti e poi con il giornalista e conduttore Rai Alberto Matano, Roberta Morise vive la sua estate da single, sperando di incontrare il suo uomo ideale.

Single per scelta, e decisamente concentrata sulla vita professionale, anche la cantante Anna Tatangelo. Dopo la definitiva rottura con il marito Gigi D'Alessio, la Tatangelo si è buttata a capofitto nel lavoro, pronta a uscire tra poco con un nuovo album. Di amori accanto a lei neppure l'ombra. Ma c'è da scommetere che sola non rimarrà per molto.