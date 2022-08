Britney Spears torna in scena: il duetto con Elton John

Una rosa, un razzo e il titolo "Hold me closer". Sono bastati questi tre indizi, lanciati da Elton John sul suo profilo Instagram, a scatenare i fan che da giorni aspettavano solo la conferma. Sarà Sir Elton a accompagnare Britney Spears nel suo ritorno ufficiale sulla scena musicale con un duetto, che sta già facendo impazzire i social network.

Le indiscrezioni su una possibile collaborazione tra il cantante britannico e la popstar americana (lontana dalla scena musicale da anni) erano nell'aria. Ma la conferma è arrivata solo nelle scorse ore, quando Elton John ha pubblicato sul suo account Instagram un post sibillino. La star inglese ha condiviso con i suoi seguaci le parole "Hold me closer" accompagnate da una rosa (storica "firma" di Britney) e da un razzo (simbolo a lui caro). E così, fare due più due per i fan è stato un gioco da ragazzi.

Rimane, però, il dubbio su quale "forma" avrà la canzone, che vedrà collaborare Britney Spears e Elton John. Non è chiaro, infatti, se la coppia artistica uscirà con una cover oppure con un brano nuovo e inedito. In ogni caso il mistero non dovrebbe durare a lungo perché l'uscita del nuovo singolo - stando ai rumor più insistenti - è prevista tra il 12 e il 19 agosto.

La vera notizia è il ritorno alla musica della popstar americana, che da anni (era il 2008) si è ritirata a causa della controversa tutela del padre, che le ha impedito di prendere decisioni su vita privata, patrimonio e lavoro. Sebbene la battaglia legale tra Britney e Jamie Spears sia ancora in corso, la cantante di "Oops I Did It Again!" e "Toxic", sarebbe pronta a ritornare davanti al suo pubblico forte della collaborazione con Elton John e anche del sostegno incondizionato del marito, Sam Asghari, personal trainer e modello sposato lo scorso giugno.