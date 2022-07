"Amadeus vuole Britney Spears e Lady Gaga a Sanremo"

Britney Spears al festival di Sanremo 2023? Le voci che circolano con insistenza nelle ultime ore potrebbero essere più di una suggestione. Secondo il sito Comingsoon.it, infatti, la popstar statunitense - fresca di nozze con il modello Sam Asghari - potrebbe essere uno degli ospiti internazionali della 76edizione della kermesse canora sanremese.

Amadeus starebbe lavorando alacremente affinché Britney Spears possa calcare il palco del teatro Ariston in una delle cinque serate previste dal 7 all'11 febbraio 2023. " Il direttore artistico avrebbe già contattato i manager della Spears ", rivela il portale di informazione cinematografica, aggiungendo un altro nome alla lista dei possibili ospiti internazionali del prossimo Sanremo: quello di Lady Gaga. Le trattative con la cantante americana di "Toxic" e "Oops!... I Did It Again" sarebbero già in corso da giorni, mentre il nome di Lady Gaga sarebbe spuntato come ipotetico piano B nel caso la Spears rifiuti. O meglio, nel caso il budget di viale Mazzini consenta di avere entrambe.

Al vaglio degli organizzatori e della Rai ci sarebbe infatti il cachet che la popstar potrebbe chiedere per venire in Italia e esibirsi sul palco dell'Ariston e che potrebbe non essere così economico. Britney Spears è tornata libera di poter amministrare il suo patrimonio e la sua vita dopo che il padre ha perso la tutela legale negli scorsi mesi. Per anni la popstar è rimasta fuori dallo showbiz e ora potrebbe voler dare una nuova spinta alla sua carriera, partendo proprio dall'Italia. E Amadeus si sfrega le mani per l'attenzione mediatica che l'indiscrezione sta suscitando.

La notizia di un possibile approdo della Spears al festival di Sanremo ha scatenato i fan, che sui social network da ore non parlano d'altro. Anche il fanclub ufficiale della popstar ha rilanciato le voci e non ha smentito la trattativa. Se il nome di Britney venisse davvero confermato, si tratterebbe di un altro colpo messo a segno da Amadeus dopo la scelta di Chiara Ferragni come co-conduttrice della prima e dell'ultima serata della kermesse canora. Appare chiaro che, al momento, l'interesse del conduttore è creare attesa verso Sanremo 2023, che per la prima volta dopo due anni di restizioni dovute al Covid potrebbe vedere ritornare in riviera star internazionali.