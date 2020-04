Brutto incidente per il marito di Fernanda Lessa

Ha rischiato grosso il compagno di Fernanda Lessa che nelle scorse ore è stato vittima di un brutto incidente domestico. A raccontare quanto accaduto, nella tarda giornata di ieri, è stata l’ex gieffina, che sui social ha voluto ringraziare pubblicamente i soccorritori della Croce Rossa intervenuti per prestare aiuto all’uomo.

In più occasioni, durante la permanenza di Fernanda Lessa nella casa del Grande Fratello Vip, il marito, Luca Zocchi, era intervenuto in difesa della compagna. Indimenticabile il faccia a faccia avuto nella Casa con Pago, dopo che quest’ultimo si era espresso in modo negativo nei confronti della modella brasiliana. Nelle scorse ore Zocchi, però, è stato protagonista di un brutto incidente domestico, mentre stava armeggiando con la sua moto. Fernanda Lessa ha spiegato quanto accaduto attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, dove ha ringraziato pubblicamente i soccorritori intervenuti.

Fernanda Lessa ha chiarito con alcuni particolare le dinamiche dell’incidente. Secondo le sue parole il marito stava saldando alcuni pezzi della sua moto senza indossare gli occhiali di protezione che, normalmente, fanno da schermo. Una scintilla o forse la luce accecante avrebbe creato problemi agli occhi dell’uomo, rendendo necessario l’intervento dei medici. Fernanda, sui social ha raccontato: " Tanti applausi a questi eroi che lavorano giorno e notte per la nostra salute. Grazie infinite Croce Rossa Italiana in versione X-Files per in cinque minuti essere arrivati a soccorrere mio marito in mezzo una pandemia. Il genio ha saldato la moto senza usare occhiali di protezione. Tutto a posto adesso. Comunque ci tenevo a ringraziare questi angeli notturni" .

Nella foto si vedono chiaramente i soccorritori, vestiti con tute e dispositivi di protezione anti-contagio da Covid-19, prestare i primi soccorsi a Zocchi. Gli aiuti, come ha spiegato la Lessa, sono stati tempestivi nonostante la pandemia da coronavirus stia impiegando tutte le forze di medici e paramedici. Alla fine tutto sembra esser rientrato senza gravi conseguenze per l’uomo che ora dovrà prestare più attenzione. Le ultime immagini condivise dall’ex gieffina nelle sue storie Instagram mostrano Zocchi nel letto della sua casa accanto alla moglie.