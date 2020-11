"Come il gas usato ad Auschwitz". ​E Paolo Brosio finisce nella bufera

L'ingresso di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip non ha smosso gli equilibri creatisi nella Casa ma sta facendo sicuramente discutere. Soprattutto fuori dal reality dove le sue esternazioni sono state spesso oggetto di critiche e discussioni. L'ultima dichiarazione fatta poche ore fa ha scatenato una vera e propria sommossa popolare e sono in molti a chiederne la squalifica.

Paolo Brosio stava parlando con Elisabetta Gregoraci in camera da letto. All'improvviso, dopo aver sentito degli strani rumori, si è rivolto verso la showgirl calabrese e ha spiegato: " Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… come facevano i tedeschi ad Auschwitz ". Un'affermazione fuori contesto, quella di paragonare al gas utilizzato nei campi di concentramento di Auschwitz, che ha scatenato una feroce polemica sui social network.

Brosio mi è sembrato particolarmente squallido con quella frase poco rispettosa su Auschwitz. Spero venga buttato fuori, è d'obbligo", "Io personalmente sono andato a visitare le camere a gas, e caro Paolo Brosio non ho riso proprio per un ca**o. Schifoso, squalificato subito", "Ma Paolo Brosio che cazzo nomina i tedeschi ad Auschwitz con tanto di risatina finale

Gli internauti non hanno infatti apprezzato un simile paragone - giudicatoe "squallido" - e su Twitter sono piovute critiche da ogni parte: "".