Sanremo, Bugo si esibisce. Morgan mette sui social il video de Le brutte intenzioni

Bugo e Morgan un anno dopo. Il primo protagonista del 71esimo festival di Sanremo, il secondo escluso dalla kermesse ma dominatore dei social network. Lo scontro si è riproposto ad un anno esatto dalla loro lite sul palco del teatro Ariston, che costò loro l'eliminazione da Sanremo.

Mentre Bugo si stava esibendo nella seconda serata del festival, Morgan ha lanciato una sfida ai suoi seguaci, promettendo di pubblicare la versione integrale del brano portato con Bugo a Sanremo nel 2020. Sfida vinta e pubblicazione del brano nel momento in cui Bugo cantava in diretta da Sanremo. Un confronto virtuale - a distanza - che per molti ha avuto il sapore delle rivincita a dodici mesi esatti dalla rottura tra i due artisti.

Volete la versione completa de "Le brutte intenzioni"? Scrivete "Lo voglio" nei commenti, se arriviamo a 1500 pubblicherò il video

Poco prima che la seconda puntata del festival di Sanremo cominciasse, Morgan ha lanciato un guanto diai follower nelle storie del suo profilo Instagram: "". In poco meno di mezz'ora sono stati oltre 4mila i commenti dei fan che hanno fatto vincere la "sfida" social a Morgan. Così l'eclettico artista, che pochi giorni fa è stato costretto a smentire le voci su un suo presunto tentativo di suicidio - nel momento in cui Bugo si esibiva sul palco dell'Ariston, ha condiviso un post con ilintegrale de "Le brutte intenzioni". La canzone portata a Sanremo nel 2020 insieme a Bugo e che sancì la loro definitiva rottura per uno screzio avvenuto nel backstage poco prima dell'esibizione.

Una versione integrale che rivela parole nuove e pungenti: " La tua brutta figura di ieri sera e l'ingratitudine, la tua arroganza; fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Perché tu dai voce solo all'ambizione. Io ho solo dato e non ho preso niente anzi mi avete dato tutti del co****one. Tu sei il cattivo e sembri un martire, io la vittima sembro il carnefice ".