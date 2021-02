Morgan attacca ancora Bugo: il retroscena sulla canzone per Sanremo

Stesso posto, un anno dopo. Il caso Bugo - Morgan torna ad essere protagonista anche dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo. La situazione è diversa: Bugo è uno dei big in gara, Morgan è stato escluso dalla kermesse. Ma l'astio c'è ancora e la diatriba è tornata a infuocarsi dopo le ultime dichiarazioni rilasciate sui social network da Marco Castoldi.

A pochi giorni dall'inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo si torna a parlare della vicenda che, lo scorso anno, vide protagonisti Bugo e Morgan. La coppia, in gara con il brano "Sincero", venne squalificata dopo la lite avvenuta sul palco del teatro Ariston nel corso della quarta puntata. Per giorni la rottura tra i due cantanti - diventato un vero e proprio caso tra accuse e smentite - ha tenuto banco, rubando quasi la scena alla gara e ai concorrenti che si giocavano la finale. Oggi, a distanza di un anno esatto, lo scontro si è riacceso. A scatenare l'ennesima polemica sono state le parole di Morgan nelle sue ultime storie Instagram: " La canzone con cui Bugo andrà a Sanremo è quella che presentò due anni fa a Baglioni e fu bocciata ".

Dichiarazioni fini a se stesse, che però sui social hanno scatenato la polemica. Ildel festival di Sanremo prevede che i brani presentati debbano essere inediti e se anche Bugo avesse proposto "E invece sì" due anni fa - senza averlo però mai pubblicato - la sua scelta non influirebbe né sulla sua ammissione in gara né sulla sua permanenza in gioco. Uno screzio in piena regola che riporta indietro di un anno, quando la pandemia non era ancora scoppiata e il caso Bugo - Morgan riempiva le pagine di quotidiani e siti internet. Quest'anno Bugo è di nuovo protagonista, mentre Marco Castoldi è stato estromesso per decisione di Amadeus.