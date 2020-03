C’è un’altra verità sulla rottura tra Iannone e la De Lellis?

Spunta una nuova possibile verità sulle motivazioni che hanno portato Andrea Iannone e Giulia De Lellis a lasciarsi: secondo le ultime indiscrezioni iniziate a circolare in rete, pare che la colpa di tutto sia dello sportivo.

Solo qualche giorno fa, il settimanale Oggi rendeva note le possibili cause che avrebbero scatenato la fine della relazione tra il motociclista e la influencer, raccontando che lei lo avrebbe lasciato solo poco dopo la positività di Iannone al test anti doping. Ora, però, gli amici della ex coppia prendono la parola e, dopo aver contattato in forma anonima la blogger Deianira Marzano, decidono di raccontare una nuova realtà dei fatti.

Come riportato dalla Marzano, fonti vicine alla De Lellis le avrebbero spiegato che se la storia con Iannone è finita, non è sicuramente per colpa di Giulia ma “ perché si dice che lui sia stato un po’ malandrino ”. Non è dato sapere, però, che cosa sia successo effettivamente tra i due che, ad oggi, sembra che siano rimasti tutt’altro che in ottimi rapporti come invece rivelato dalla influencer poche settimane fa in una diretta Instagram.

Intanto, sempre amici vicini alla De Lellis e Andrea Damante, avrebbero confermato il riavvicinamento tra i due spiegando che, fino ad adesso, hanno deciso di non uscire allo scoperto perché nulla è certo. Giulia e il dj veronese, quindi, stanno trascorrendo la quarantena insieme in quel di Pomezia, ma starebbero sfruttando questo periodo come prova, per capire se un ritorno tra loro sia effettivamente possibile o se, invece, la loro coppia non ha più alcun motivo di esistere.

Gli indizi social lasciati da entrambi, tuttavia, non lasciano più ombra di dubbio: se fino a poco tempo fa hanno cercato di nascondersi, ora la De Lellis e Damante non fanno più nulla per smentire il gossip sul ritorno di fiamma. Dovremo aspettare, forse, la fine della quarantena per avere notizie ufficiali da parte di entrambi.