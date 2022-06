Dopo la caduta, Massimo Ranieri costretto a rinviare ancora il tour: "Rotto anche il polso"

È trascorso quasi un mese dal brutto incidente di cui è stato protagonista Massimo Ranieri, ma le sue condizioni non gli permettono ancora di tornare a esibirsi dal vivo. Il cantante partenopeo ha aggiornato i suoi fan attraverso Instagram, rivelando di avere ancora davanti a sé un mese di cure prima di potersi dire definitivamente guarito. Nel lungo post Ranieri ha svelato di avere avuto, però, anche un altro problema legato all'incidente.

" Cari amici miei, mi dispiace essere sparito questi giorni, ma non volevo tediarvi ulteriormente con le mie peripezie, soprattutto con tutti i problemi che abbiamo oggi, il mio sembrava l'ultimo che potesse interessare ", ha esordito sul suo profilo social Massimo Ranieri dopo alcuni giorni di silenzio. L'artista, 71 anni compiuti poche settimane fa, era caduto dal palco del teatro Diana di Napoli durante una replica del suo spettacolo "Sogno e son desto" il 6 maggio scorso. Nel violento impatto Ranieri aveva riportato la frattura di una costola, una contusione al braccio e alcune escoriazioni.

Il cantautore era stato immediatamente ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli, ma dopo una notte in osservazione era stato dimesso. "È stato un grandissimo spavento, ma nella sfortuna la situazione si è risolta bene ", aveva detto il suo manager all'uscita dall'ospedale. A distanza di giorni, però, Massimo Ranieri ha rivelato di avere avuto anche un altro infortunio durante la convalescenza: " La costola è guarita, il polso anche (perché mi sono rotto anche il polso come se non bastasse) e tra pochi giorni inizierò la mia riabilitazione che mi porterà via un altro mesetto ".

Lo suo staff è stato costretto a rivedere le date del tour in giro per l'iItalia, facendo slittare ulteriormente gli spettacoli che Ranieri aveva in programma nelle prossime settimane. Il 14 giugno l'artista si sarebbe dovuto esibire a Roma, ma lo show è stato posticipato all'11 settembre per permettergli un pieno recupero. Nel post Instagram il cantautore partenopeo ha voluto dire grazie a tutti i suoi sostenitori, che in queste settimane lo hanno sommerso di messaggi di stima e affetto e lui è pronto a ringraziarli uno per uno dal palco non appena sarà guarito.