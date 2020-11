"Parlavamo del nostro ossigeno..." La rivelazione di Conti su Scotti

Una storia nella storia. Quella che accomuna Carlo Conti e Gerry Scotti positivi al coronavirus nello stesso momento e costretti al ricovero in ospedale a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Una storia che, in modo surreale, li ha avvicinati ancora di più. A svelarlo è stato Gerry Scotti che, nell'ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha rivelato che durante la permanenza in ospedale ha parlato più volte con Conti (attraverso messaggini) per condividere l'esperienza: " Ci chiedevamo a vicenda se avevamo preso le medicine ".

Stessi sintomi, stessa tempistica. Carlo Conti e Gerry Scotti hanno contratto il coronavirus a distanza di dieci giorni l'uno dall'altro, ma a far unire le loro strade è stato il decorso della malattia. La polmonite, i sintomi che peggiorano e la necessità del ricovero in ospedale con cannula e casco. Un momento difficile, psicologicamente e fisicamente, che però hanno vissuto insieme seppur a distanza. Carlo Conti ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze, Gerry Scotti al centro Covid Humanitas.

Chi mi è stato più vicino? In molti -

- Non voglio fare torto a nessuno, cito solo Carlo Conti, perché abbiamo vissuto un'esperienza in parallelo. Io gli chiedevo: 'Quanti litri di ossigeno?', lui mi rispondeva '4'. E io invece stavo ancora a 5. E ancora: 'La pastiglia, te l'hanno data?'. Abbiamo fatto come Coppi e Bartali...

ha raccontato Gerry Scotti al Corriere". A rendere difficile il percorso di entrambi i conduttori la polmonite. Sia Carlo Conti che Gerry Scotti hanno sviluppato lain seguito alla positività da Covid-19. Un'infiammazione che li ha costretti al ricovero in ospedale e a sottoporsi alla terapia dell'ossigeno. Ma se per Gerry Scotti la permanenza in subintensiva è stato scioccante e crudo, per Carlo Conti è stato più doloroso per la lontananza dalla sua famiglia.