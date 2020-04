Caterina Balivo: "Quando fanno gli occhi dolci a mio marito, le metto a posto"

Anche in quarantena si può essere gelose. Parola di Caterina Balivo che, nonostante viva da due mesi h24 con il marito, ha fatto sapere di essere estremamente gelosa se qualche follower commenta in modo inopportuno le dirette social di coppia. La popolare conduttrice, dopo la chiusura del suo programma "Vieni da Me" a causa dell’emergenza coronavirus, si è inventata un nuovo format per il web, dedicato a libri e scrittori. In "My next book", insieme al compagno Guido Maria Brera (autore del libro a cui è ispirata la serie tv "Diavoli") la Balivo scopre autori e volumi, svelandone gli aspetti più curiosi e stimolanti.

Nel corso delle numerose dirette Instagram fatte fino a oggi, è capitato, però, che qualche follower maliziosa abbia scritto commenti invadenti all’indirizzo del marito, scatenando la gelosia della conduttrice. Lo ha ammesso lei stessa in una recente intervista al settimanale "TV Sorrisi e Canzoni" dove, punzecchiata dal giornalista, Caterina Balivo ha confessato: " Mi chiede se ogni tanto bacchetto qualcuna se durante la diretta si allarga nei commenti? Sì, perché di natura sono gelosa e se fanno gli occhi dolci a mio marito le metto al loro posto" .