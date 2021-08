No Vax choc contro la Guaccero. E Ventola la difende

Il delirio no vax ha colpito anche Bianca Guaccero. Nelle scorse ore la conduttrice ha ricevuto la seconda dose di vaccino, completando il suo iter contro il Covid e per farlo ha deciso, come molti altri vip, di condividere sui social network la foto dell'ultima iniezione. Il suo post Instagram è finito però bersaglio di insulti, critiche e pesanti offese, tanto da indurla a sfogarsi con un lungo messaggio sul web.

La gogna social è cominciata nelle scorse ore, quando Bianca Guaccero ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto dall'hub di Bitonto, in provincia di Bari. La conduttrice di Detto Fatto si è fatta immortalare insieme al medico, che le ha somministrato l'ultima dose di vaccino, e a un'infermiera. L'attrice ha ringraziato i sanitari per l'impegno che da mesi li vede in prima linea nella lotta contro il virus e ha raccomandato ai suoi follower di vaccinarsi. Un messaggio che ha scatenato una vera e propria ondata di odio nei confronti di Bianca Guaccero.

La presentatrice non è il primo volto noto che condivide sul web il momento della vaccinazione. Da Cesare Cremonini a Vasco Rossi, da Diletta Leotta a Chiara Ferragni moltissimi vip hanno scelto i social per far passare il messaggio sull'importanza della vaccinazione. Una scelta di condivisione che li ha messi nel mirino dei no vax, che li hanno travolti con insulti e offese. Una sorte analoga a quella toccata a Bianca Guaccero, che in poche ore ha visto moltiplicarsi sotto il suo post i commenti di critiche e ingiurie per essersi esposta in favore della vaccinazione.

Un'ondata di fango alla quale, però, la conduttrice ha voluto replicare pubblicamente, condividendo sempre su Instagram un lungo messaggio di sfogo: " Volevo ringraziare tutte le persone che ieri mi ha dato della "criminale", "cavia", che hanno smesso di seguirmi, che mi hanno additata come "serva del sistema", che mi hanno detto "da te non me lo aspettavo", "venduta", "topo da laboratorio", "purgata da un siero sperimentale", "spero non ti capiti nulla". Questo sarebbe senso civico? Rispetto? Buon senso? Coscienza? ".

Nel suo lungo messaggio, Bianca Guaccero ha rivendicato la " libertà di esprimere le proprie idee senza subire una gogna virale ". Da lei nessuna offesa, nessuno obbligo verso gli altri, ha chiarito, ma questo non l'ha messa al riparo dalle feroci offese. " Ognuno ha le sue idee e deve essere libero di esprimerle - ha proseguito su Instagram la conduttrice - ma tutto questo livore ha a che fare con qualcos'altro… mi ha colpita profondamente… ed è qualcosa su cui veramente dover riflettere. Forse perché si ha bisogno di essere ascoltati, perché si è spaventati, confusi? ". La Guaccero ha spiegato l'intento trasparente del suo post, immortalata da un amico per documentare un momento per lei importante da " condividere con chi, come me, crede in questa battaglia ". Ma questo non le ha risparmiato critiche e insulti.