Charlene torna in pubblico (con un "messaggio in codice" e un nuovo gossip)

Lo scorso 8 luglio il Principato di Monaco in festa ha accolto, nella Salle des Etoiles allo Sporting Monte Carlo, gli ospiti del Ballo della Rosa. Grande assente la principessa Charlene. I tabloid hanno ipotizzato che Sua Altezza Serenissima, a quanto pare da tempo in rotta di collisione con la principessa Caroline, presidentessa del Ballo, abbia preferito rinunciare al fastoso evento mondano. Il principe Alberto, però, ha messo a tacere i pettegolezzi sottolineando che la moglie tornerà ai suoi doveri pubblici, ma “progressivamente” e “riprendendo la sua vita piano piano” . Infatti Charlene ha partecipato al Gala della Croce Rossa, ma anche stavolta non sono mancate le polemiche, insieme a un gossip sorprendente e molto particolare.

Al Gala della Croce Rossa

Il Gala della Croce Rossa è, insieme al Ballo della Rosa, uno degli eventi mondani più attesi nel Principato di Monaco. Una serata dedicata alla beneficenza nata nel 1948, grazie all’intuizione di Luigi II, che il 3 marzo di quell’anno fondò la Croce Rossa monegasca, ottenendo anche il riconoscimento del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Fino al 1982 presidentessa dell’ente benefico è stata la principessa Grace. Il 17 dicembre 1982 l’incarico passò ad Alberto II, mentre Charlene è stata nominata vicepresidentessa il primo agosto 2021 (e lo rimarrà fino al 2024, visto che il suo ruolo ha una cadenza triennale).

Dunque la principessa non poteva proprio mancare al 73° Gala della Croce Rossa, lo scorso 18 luglio. La cena per 650 invitati si è tenuta nei Jardins des Boulingrins (il costo per partecipare parte da 250 euro), mentre alle 23, davanti a 2mila spettatori, nella Piazza del Casinò, si è esibita la celebre cantante Alicia Keys. Inutile dire, però, che tutte le attenzioni erano per Charlene. La principessa è arrivata al Gala indossando un abito a motivi floreali di Prada con girocollo impreziosito da una farfalla in oro e diamanti di Van Cleef & Arpels, una clutch con cristalli di Judith Leiber e sandali di Versace. Un outfit impeccabile per far risaltare la bellezza sfolgorante e finalmente serena di Charlene.

Per l’occasione Sua Altezza Serenissima ha anche sfoggiato il famoso anello di fidanzamento Repossi, regalatole dal principe Alberto nel 2010 e che raramente porta al dito (l’ultima volta è recente, il 30 aprile scorso per l’E-Prix di Monaco, ma prima di questa data Charlene aveva messo l’anello addirittura nel 2017). Forse la scelta di questo gioiello potrebbe essere una sorta di messaggio in codice lanciato da Charlene e diretto a quanti hanno ancora dei dubbi sulla tenuta del suo matrimonio. Un modo per chiarire la sua posizione a corte di fronte alla stampa, suggerendo che tutti i gossip su un presunto divorzio sarebbero solo delle fantasie.

Charlene e Caroline

Al Gala della Croce Rossa la principessa Charlene è apparsa sorridente. Secondo il magazine Oggi, però, questo sorriso sfoggiato nelle foto sarebbe “forzato” . Di certo Sua Altezza Serenissima è molto discreta e riservata, quindi la sua espressione potrebbe, almeno in parte, dipendere da tali tratti caratteriali. Alla festa non era presente la principessa Caroline. Un’assenza che ha fatto molto rumore, allo stesso modo di quella di Charlene al Ballo della Rosa. Secondo i tabloid le cognate eviterebbero di incontrarsi persino negli eventi pubblici. L’impressione è che starebbero cercando di non pestarsi i piedi l’una con l’altra, di non scavalcarsi. Caroline s occupa del Ballo della Rosa, Charlene del Gala della Croce Rossa. Una sorta di divisione dei compiti tra le due prime donne del Principato, benché questa sia solo un’ipotesi tutta da dimostrare.