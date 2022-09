"Ma come ti vesti?". Vanessa Incontrada finisce (di nuovo) al centro delle polemiche

Vanessa Incontrada è finita, ancora una volta, nel mirino del web. La sua conduzione ai Tim Music Awards, al fianco di Carlo Conti, ha convinto pubblico e critica, ma i look sfoggiati sul palco dell'Arena di Verona no e sui social network è esplosa la polemica.

La rivolta dei telespettatori ha tenuto banco per ore su Twitter. Dalle critiche più dure e pesanti: " Ma chi ha conciato così Vanessa Incontrada? Da denuncia", "Accendo la tv e vedo Vanessa Incontrada che sembra una gomma di un Tir. Arrestate il suo gommista/stilista" . Fino ai commenti negativi ma con educazione: " Col massimo rispetto e tatto ma chi cavolo è lo stilista di Vanessa Incontrada, ogni volta abiti che non la valorizzano", "Comunque qui nessuno critica le forme di Vanessa, ma il modo in cui quel vestito le stava addosso che non valorizzava per nulla il suo corpo. È come se lo stilista volesse alimentare le critiche nei suoi confronti anziché colmarle ".

A finire nel mirino delle critiche è stato soprattutto lo stylist della conduttrice, che non ha saputo valorizzare le sue forme, proponendole una serie di abiti che - seppure di noti stilisti - sono risultati inadatti alla Incontrada. E così un altro utente su Twitter ha rincarato la dose: " Vanessa è brava, bella, simpatica ma decisamente non si sa vestire e nessuno la consiglia, evidentemente. Se si fosse presentata in pigiama sarebbe stato meglio ". Qualcuno ha addirittura pensato che la presentatrice di origini spagnole fosse in dolce attesa, ma viste le ultime interviste rilasciate proprio dalla Incontrada - dove ha svelato di essersi separata dal suo compagno - sembra un po' difficile.

Sui social network i commenti negativi si sono sprecati e si è tornati con la mente a tre mesi fa, quando Vanessa Incontrada finì al centro della discussione pubblica per le foto pubblicate in copertina da Nuovo Tv. La prima pagina della rivista non rendeva giustizia alla conduttrice e il pubblico si scagliò contro il settimanale per il cattivo gusto. Lei non si scompose, ma è indubbio - viste le tendenze degli ultimi giorni - che la sua fisicità faccia sempre discutere.