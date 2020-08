"La Cicciolina mi fa un baffo", Belen Rodriguez senza freni sui social

Dall'austerity di Ibiza al divertimento sfrenato a Capri. Belen Rodriguez sembra essersi lasciata definitivamente alle spalle il brutto periodo legato alla separazione dal marito Stefano De Martino. Non c'è dubbio: Belen si sta godendo gli ultimi scampoli d'estate e insieme alla sorella Cecilia e a un ristretto gruppo di amici è la protagonista indiscussa delle giornate capresi. Il tutto al riparo da occhi indiscreti ma non certo dai social.

Dopo aver trascorso alcuni giorni a Ibiza, Belen Rodriguez è tornata in Italia per presenziare a un evento benefico in favore dell'Unicef organizzato da un famoso brand di moda alla Certosa di San Giacomo a Capri. L'occasione giusta per trascorrere qualche giorno di spensierato relax sull'isola tra gite in barca e tuffi in piscina. Del nuovo fidanzato (l'hairstylist Antonino Spinalbanese) non c'è ancora traccia ma Belen si diverte lo stesso, anzi, si scatena letteralmente tra gag e siparietti con e senza la sorella Chechu.

Belen scatenata a Capri "Cicciolina mi fa un baffo!" pic.twitter.com/g5ORRks99J — Caffè fou fou (@CaffeFou) August 31, 2020

Prima il ballo sexy in barca con la piccola di casa Rodriguez, poi la gag a bordo piscina con il riferimento alla ex pornostar Ilona Staller, conosciuta anche come Cicciolina. Il tutto ripreso e documentato attraverso il suo profilo Instagram sempre più ricco di foto e video. La showgirl si è immortalata a bordo piscina con una corona di fiori in testa e, rivolgendosi agli amici in piscina, ha esclamato: " Ragazzi... la Cicciolina mi fa un baffo! ". Nessuna posa hot né nudità, ma un chiaro riferimento alla ghirlanda floreale simbolo dell'ex pornostar e indossato da Belen nei video condivisi sui social.

Il tutto mentre sui social network si è scatenata una vera e propria bufera legata al referto del suo tampone, effettuato subito dopo il rientro dalla Spagna, paese inserito nella lista dei paesi a rischio Covid-19. Secondo i residenti che fanno capo all'Asl di Napoli 1 la showgirl avrebbe avuto un trattamento di favore sui tempi di consegna del responso del tampone. Mentre da giorni sui social decine di cittadini lamentano ritardi e lunghe attese per conoscere l'esito dell'esame, Belen (rientrata dalla Spagna) avrebbe avuto risposta in pochissime ore, scatenando la polemica. La pagina Facebook della Asl locale è stata presa d'assalto dai cittadini inferociti che non hanno mancato di citare Belen (risultata poi negativa).