Le Rodriguez danno spettacolo in barca. E i balli sono sensualissimi

Balla che ti passa: parola di Cecilia e Belen Rodriguez. Le sorelle argentine, rimaste ormai single (Belen non del tutto) dopo la fine delle rispettive storie d'amore, si godono gli ultimi scampoli d'estate a ritmo di musica (cantata e ballata). Le foto e i video pubblicati sulle rispettive pagine Instagram non mentono. Belen e Cecilia se la spassano in barca con alcuni amici alla faccia degli amori finiti e dei gossip sempre più insistenti.

Belle, sorridenti e affiatate Belen e Cecilia si sono concesse un weekend nella splendida Capri e tra relax in piscina, lezioni di cucina a base di gnocchi e karaoke non hanno dimenticato di godersi le acque cristalline che circondano l'isola. A bordo di uno yacht hanno preso il largo insieme a un ristretto gruppo di amici e si sono scatenate in canti e danze sfrenate. Altro che pene d'amore. La musica è la miglior cura per le Rodriguez e tra una prova canora (rigorosamente ripresa con il telefonino) e balli sensuali hanno lanciato un chiaro messaggio a tutti. Le Rodriguez sono tornate.

Nelle ultime settimane, infatti, Belen e Cecilia avevano preso strade diverse. Belen era volata a Formentera insieme all'amico Mattia Ferrari e al figlio Santiago. Qui - si vocifera - sembrava esser arrivata anche la nuova fiamma della showgirl, l'hairstylist Antonio Spinalbanese, la cui somiglianza con l'ex Andrea Iannone aveva fatto molto chiacchierare il web. Cecilia Rodriguez si era invece rifugiata sul lago di Garda insieme ai genitori e al fratello Jeremis con la sua nuova fidanzata Deborah Togni. La fine della relazione con Ignazio Moser sembrava aver lasciato strascichi di malinconia nell'ex gieffina che, tra i pettegolezzi sul presunto flirt di Moser prima con una modella sudamericana e poi con Diletta Leotta, sembrava aver accusato il colpo.

Oggi invece la musica sembra esser diversa. Mentre si vocifera che Stefano De Martino sia tornato alla carica per ricucire il rapporto con Belen, le sorelle Rodrigue si riuniscono e ritrovano la spensieratezza tipica tra sorelle. Tra mosse sensuali, brindisi al tramonto e musica Cecilia e Belen si sono lasciate andare e non sono mancate le gag e le risate. Che sia un chiaro messaggio agli ex che ormai, per loro, sono acqua passata?