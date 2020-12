Dopo il coming out Gabriel Garko pensa alle nozze

L'indiscrezione è di quelle ghiotte e vede protagonista Gabriel Garko. L'attore romano, 48 anni, dopo il coming out di due mesi fa al Grande Fratello Vip torna protagonista dei gossip con il compagno. Secondo gli ultimi rumor Garko e il fidanzato Gaetano sarebbero pronti a convolare a nozze il prossimo anno e avrebbero già fatto le presentazioni ufficiali in famiglia.

Si parla già di matrimonio tra i due

A lanciare lo scoop è il settimanale Diva e Donna che, nel numero in edicola questa settimana, svela: "". Dopo la rivelazione personale fatta in diretta al Grande Fratello Gabriel Garko non si nasconde più e sempre più spesso si fa vedere al fianco del fidanzato, Gaetano Salvi. La coppia è stata paparazzata in un paio di occasioni a spasso per il centro a Roma e questa settimana la rivista annuncia le presentazioni ufficiali in famiglia. La famiglia di Gabriel Garko ha accolto a braccia aperte il giovane che, a giudicare dalle foto, sembra aver instaurato sin da subito un ottimo rapporto con la suocera.

Il servizio fotografico pubblicato da Diva e Donna immortala il divo delle fiction italiane insieme al fidanzato, di 20 anni più giovane, e alla madre Isabella. I tre hanno trascorso un pomeriggio romano all'insegna della spensieratezza prima in un noto ristorante capitolino, per un pranzo di famiglia, poi in un bar del centro. Nonostante le mascherine d'ordinanza sempre sul volto la felicità della coppia è apparsa evidente, tanto che si parlerebbe già di matrimonio. Troppo impegnativa la relazione a distanza. Salvi, 23 anni di Napoli, lavora all'aeroporto di Malpensa e vive in Brianza. I weekend a Roma per vivere la sua storia d'amore con l'attore avrebbero indotto la coppia a pensare all'unione civile.