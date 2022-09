"Fermati e chiedi scusa". I vip contro Francesco Totti

Da un pezzo a questa parte pare che i panni sporchi (quelli dei vip soprattutto) debbano essere lavati in pubblico. Così ha fatto Francesco Totti, che con l'ultima intervista fiume rilasciata al Corriere della sera ha dato fiato alle trombe, parlando di tradimenti, dispetti e veleni in seno al suo matrimonio con Ilary Blasi. Lui, che chiedeva privacy e rispetto per il doloroso divorzio, è stato il primo a parlare, quando tutti puntavano l'attenzione sulla conduttrice, che invece ha proseguito sulla strada del silenzio.

Con quell'intervista, però, Francesco Totti ha compiuto un passo falso e ha tradito prima di tutto se stesso e le parole dette nel comunicato ufficiale di addio: " Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie ". In molti si sono chiesti se l'intervista fosse il modo giusto per rispettare Ilary, considerando il contenuto delle dichiarazioni. E alcuni volti noti del mondo dello spettacolo lo hanno duramente criticato.

Prima tra tutti la conduttrice Rai, Monica Leofreddi che su Instagram ha mandato un lungo messaggio proprio al Pupone invitandolo a fermarsi e a fare un passo indietro. " Checco ma che stai a fa’? Queste parole te le dico con affetto: fermati e chiedi scusa. Ho letto incredula tutta l'intervista. Se è stata tutta farina del tuo sacco, fatti un esame di coscienza, se è una strategia legale, ricordati che l'unica strategia che devi avere è quella di padre". La Leofreddi ha giudicato ingiustificabili le sue parole e ha tirato in ballo anche Noemi, la sua nuova compagna: "Questa sciagurata intervista non avresti dovuto farla e neanche pensarla! Al primo posto hai messo Noemi. A lei hai dato il ruolo di salvatrice nei tuoi anni più bui, a lei hai voluto dare dignità. Lo hai fatto però gettando fango. Torna a essere il campione che eri, le beghe di orologi e borse sottratte, le accuse a chi ha tradito per primo e con chi, lasciale da parte ". Parole condivise a pieno dalla giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith e dall'attrice Jane Alexander, che hanno concordato con la visione della Leofreddi.