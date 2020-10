"Nek ha il braccio destro tatuato. Gli anelli sono quelli di Ligabue": scatta la caccia al cantante

Lo scoop lanciato da Dagospia nelle ultime ore sta infiammando il web: " Chi è questo famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a limonare con passione alla Stazione Centrale di Milano con un virile maschione che non riusciva a controllare le sue mani tanto da strizzargli il culo con cupidigia? ". Una domanda che in pochissimi minuti si è trasformata in un vero e proprio "tormentone", che ha scatenato il popolo dei social. Difficile però capire chi sia l'artista ritratto nelle foto e sapientemente nascosto dal foto ritocco.

Da ore, su Twitter, impazza il toto-nomi sull'identità del cantante. A lanciare la "bomba" è stato Alberto Dandolo storico giornalista del sito di Dagospia, e da quel momento apriti cielo. Chiunque sta provando a dire la sua sul misterioso artista pizzicato in atteggiamenti intimi con un uomo. Da Mario Venuti a Nek, da Biagio Antonacci a Francesco Gabbani. In tanti hanno provato a dire la loro. Ma se da una parte in molti "ironizzano" sulla notizia (tirando in ballo anche Adua del Vesco), dall'altra c'è chi chiede rispetto e dice no all'outing: " Sappiamo se è stato con Adua Del Vesco?", "Certo anche io con i miei amici ci salutiamo così con le mani nel culo", "E se fosse Gabbani? Il ciuffo è il suo", "Ma saranno stracazzi del 'cantante macho', se vuole 'limonare con un maschione'", "Il mio cuore non è pronto ad un altro scoop. O chi è? A me sembra Ligabue ".

Ed è proprio su quest'ultimo che si sono concentri con forza decine di cinguettii. Per il popolo di Twitter il misterioso cantante sarebbe il rocker Ligabue, 60 anni sposato dal 2013 con Barbara Pozzo. Così fan e curiosi hanno dato libero sfogo all'interpretazione degli indizi: " Nek ha il braccio destro tatuato. Gli anelli (mano destra) sono quelli del Liga", "Sicuramente è un cantante che ama svariati braccialetti al polso e vistosi anelli all’anulare. E Ligabue ha sempre sia bracciali che anellone. Però c’è anche Renga, ma il fisico non mi sembra il suo e poi ... sul 'brizzolato' non ci siamo", "Io pensavo a Curreri o a Rosario Fiorello ma guardando bene l'anello, lo stile e braccialetti secondo me 100% Liga. Se è vero tanti auguri a Ligabue per la sua nuova vita ".

Ma che sia Ligabue, Nek oppure Gabbani buona parte del popolo di Twitter si è schierato contro Dagospia, reo di voler fare uno scoop di gossip facendo outing a persone che forse si sarebbero risparmiate tale clamore: " Però, lottiamo e abbiamo lottato per evitare che la gente faccia outing a persone omosessuali e D4g0sp14 ci fa uno scoop sopra?? Che sia Ligabue e Nek come molti dicono non importa (mi fa ridere perché si pensa che due padri di famiglia vadano in giro a baciarsi con un uomo)", "Ma cos’è questo periodo? Il primo che fa outing vince? Caccia al gay? E prima Massimiliano e adesso lui, ma saranno anche cavoli loro madonna. Se non è dichiarato avete un po’ rotto".