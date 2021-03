"Basta toccare la cucina italiana". Rivolta contro la pizza di Gordon Ramsay

Passi la pizza nelle versioni più assurde (vedi ananas e mela). Passi il coriandolo al posto del basilico (ma anche no). Ma a destrutturare la tradizione napoletana e inzupparla nel ketchup - come si fa con il cornetto nel cappuccino - non c'era ancora arrivato nessuno. Ci ha pensato l'eclettico chef britannico Gordon Ramsay che, con la sua trovata, ha scatenato la rivolta degli amanti della pizza - italiani e non - sui social network.

" Ti prego basta fare cucina italiana.....sei un grande chef, ma, per favore, non farci inca***re così!", "Oh noooo, la pizza trattata in questo modo. Si vede che non sei italiano", "Io non ho mai visto una pizza inzuppata. I pizzaioli italiani, altra scuola ". Insomma giù le mani dalla cucina italiana e da una delle sue tradizioni più secolari. A veder maltrattare la pizza gli italiani (ma anche gli stranieri) non ci stanno e su Instagram si sono scagliati contro Gordon Ramsay, reo di aver ideato la pizza inzuppata nella salsa. Peccato che la salsa sembri ketchup e peccato che la pizza non si inzuppi. Proprio no.

Che tipo di idiota inzuppa la pizza nel ketchup. Disgustoso", "Una sottiletta pucciata nel ketchup? Amazing", "Non si puccia la pizza stupido babbeo", "Ma la pizza subito dopo si è suicidata? Come rovinare la pizza"

You torturing pizza there mama Mia", "Preferirei spararmi che mangiare quella 'pizza'

Così l'ultimo video pubblicato da Ramsay, celebre chef e popolare volto della televisione inglese, sulla sua paginaha scatenato una vera e propria protesta. Tra chi ha ironizzato sulla versione della pizza inzuppata e chi c'è andato giù pesante: ". Una pioggia di critiche che in poco ore ha fatto collezionare a Gordon Ramsay centinaia di commenti inferociti: "".

Lo chef non commenta e passa oltre. Del resto non è la prima volta che Gordon Ramsay fa arrabbiare gli italiani per le sue ricette rivisitate in chiave inglese. Era già successo mesi fa con la sua versione di pasta alla carbonara con bacon, senza pecorino e con zabaione di uova. Una ricetta preparata in uno dei suoi ristoranti di Londra e condivisa con un video sul web che aveva fatto esplodere la rabbia dei suoi fan italiani.