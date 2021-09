La "Divina Commedia" si legge in tv

Intanto, si tenta un omaggio davvero particolare al Sommo Poeta: il testo integrale della Divina Commedia trasmesso tra lunedì (a partire dalle 7) e martedì, giorno in cui ricorre il settecentesimo anniversario della morte di Dante. 4.711 terzine per 41 ore di fila scorreranno in video in una cornice attorno alle immagini dei programmi. A sinistra si leggerà il numero del canto cui appartiene la terzina in onda, in basso scorreranno in un flusso continuo tutti i 14.233 versi dell'opera. Ogni terzina resterà esposta per 31 secondi.

Mediaset per Dante è una delle ultime iniziative del canale Focus, fiore all'occhiello delle reti tematiche Mediaset, dedicato alla divulgazione (scienza, natura, ambiente, storia) e realizzato in collaborazione con la rivista Mondadori che porta lo stesso titolo. Uno sforzo della tv di Cologno verso una programmazione di qualità e offerta gratuitamente al pubblico. Focus, per intenderci, è il canale che ha catalizzato l'attenzione con il lancio nello spazio di Jeff Bezos e le immagini dell'ammartaggio in diretta del Rover Perseverance della Nasa. L'iniziativa su Dante è anche un'operazione di immagine per raccontare il canale e le altri reti tematiche.

«È un esperimento televisivo mai realizzato prima - spiega il direttore Gian Paolo Parenti - Le terzine non avranno spiegazioni o filtri perché quel testo è più che mai attuale, sembra la cronaca di un tg della sera con tutti i vizi e le virtù degli uomini». «In poco più di tre anni - aggiunge - Focus è riuscito ad affermarsi nel panorama tematico con una nuova e forte identità grazie anche allo sforzo di produrre internamente (160 ore dal 2018) oltre a trasmettere prodotti d'acquisto. Sul canale affrontiamo anche argomenti come la geologia, la botanica o la fisica quantistica che trovano poco spazio in televisione».

In tutto i canali tematici Mediaset sono 12 (oltre a Focus, Iris, La5, 20, TopCrime, Cine34, Italia2, Extra, Tgcom24, Boing, Mediaset Italia e Cartoonito). «Nel 2021 - tiene a sottolineare il responsabile Marco Costa - le nostre reti free si confermano le più forti della tv italiana. Insieme raggiungono sul pubblico totale una media dell'8,8% di share nella fascia 21.30 - 23.30, che è quella con il maggior numero di spettatori in visione. Un ascolto che ci proietta al primo posto in Italia rispetto ai gruppi tv concorrenti, tutti nettamente distanziati, sia considerando la visione free, che sommando i canali pay». Nelle prossime settimane si intensifica la programmazione: su Iris partirà una serie dedicata ai film americani, su Cine34 una rassegna sui capolavori italiani, Extra, invece, da lunedì diventa la rete del Grande Fratello (che riparte in prime time su Canale 5) in diretta 24 ore su 24.