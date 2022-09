Il divorzio, i soldi e la nuova fiamma: cosa c'è dietro alla separazione tra Icardi e Wanda Nara

Chi pensa che, con l'annuncio dell'addio tra Icardi e Wanda Nara, la telenovela sudamericana sia giunta ai titoli di coda si baglia. La nota Instagram pubblicata dall'imprenditrice è solo l'inizio di una nuova storia fatta di presunti tradimenti (stavolta quelli di lei), ripicche, sodalizzi calcistici che vanno in fumo e battaglie legali per la spartizione del patrimonio coniugale.

Il gossip infiamma in Argentina sulla separazione della coppia d'oro; un po' come in Italia sta avvenendo da mesi per Totti e Ilary Blasi. E anche nel nel caso di Icardi e Wanda Nara in mezzo ci sarebbero storie di corna e vendette e la resa dei conti finali (quelli economici) si consumerà davanti agli avvocati.

Il tentativo di superare la crisi

Da circa un anno Icardi e Wanda Nara vivevano un momento di forte crisi. Il tradimento del calciatore del Psg con l'attrice Eugenia Suarez aveva incrinato profondamente il rapporto, nonostante il perdono dell'imprenditrice argentina arrivato in tv. A luglio di quest'anno, la coppia era volata in Africa, in Kenya, per provare a recuperare ma a quanto pare le sorti del loro matrimonio erano già segnate. Poche settimane fa, infatti, è arrivata l'indiscrezione - direttamente dalla colf di Wanda Nara - sull'imminente separazione. La donna ha portato in tv un audio inviatole dalla argentina, che le annunciava quanto sarebbe accaduto nel giro di poco tempo.

I presunti flirt di Wanda

Nonostante la ferma smentita di Maurito (ma non di Wanda) sulla Nara sono iniziate a circolare voci insistenti su presunti flirt. Per la stampa argentina, che segue la coppia da vicino, lei avrebbe avuto una breve relazione con il cantante L-Gante, rapper 24enne molto famoso in Sudamerica. Gli ultimi gossip, però, la vorrebbero molto vicina a un altro calciatore, il centrocampista del Boca Junior, Martin Payero. L'indiscrezione bomba è arrivata dalla giornalista Pia Shaw nel programma tv LAM: " Si sono visti al bowling Afrika . Lì hanno condiviso un po' di tempo nell'area vip, con drink, balli scatenati e battute ". Un incontro che sarebbe proseguito lontano da occhi indiscreti.

Icardi, il Galatasaray e il patrimonio

Il tutto mentre Icardi si trovava in Turchia, al Galatasaray, in prestito dal Paris Saint-Germain. L'annuncio dell'addio fatto da Wanda Nara su Instagram ha colto di sorpresa anche Maurito, che fino a pochi minuti prima - sempre sui social - parlava di amore, anniversario e bebé in arrivo. Invece ora il calciatore si trova costretto a rimpiazzare la moglie (che era anche la sua agente) con un nuovo procuratore. E a distanza di chilometri dovrà anche trovare un accordo sul divorzio.

I soldi e i beni in ballo sono tanti. Si parla di un patrimonio da 60 milioni da dividere. Wanda Nara possiede la World Marketing Football, una società che gestice i marchio MI9 (di Mauro Icardi) e Wan Collection, una linea di abbigliamento e cosmetici; oltre a Wanda Cosmetics, che commercializza prodotti di bellezza. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, Wanda Nara e Mauro Icardi possiedono due appartamenti a Milano (uno nei pressi dello stadio San Siro e l'altro a Porta Nuova), una residenza di campagna a Galliate, la casa sul lago di Como e una proprietà in Argentina. La ricchezza della coppia argentina comprende anche un parco auto di lusso, il cui valore ammonta a quasi un milione di euro. Insomma gli avvocati avranno di che battagliare per la spartizione del patrimonio.