De Martino e le rivelazioni choc in tv: che cosa dirà su Belen

La crisi matrimoniale tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez tiene banco da settimane, ma la svolta sui reali motivi della rottura potrebbe essere vicina. Il conduttore napoletano sarà ospite della prossima puntata di Domenica In e Mara Venier potrebbe non lasciarsi sfuggire l'occasione di scoprire cosa si nasconde dietro all'ennesimo allontanamento tra i due.

Stefano De Martino è pronto tornare in prima serata alla guida dello spettacolo comico Made in sud. La nuova edizione della trasmissione in onda su Rai Due prenderà il via martedì 16 giugno, ma a interessare maggiormente il pubblico, nelle ultime settimane, è il gossip che impazza sulla rottura tra Belen e Stefano. La crisi, l'allontanamento, i litigi e le foto del possibile ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e il campione di motociclismo Andrea Iannone hanno seminato indizi sulla fine della loro relazione da settimane. I motivi della crisi tra i due, però, non sono ancora emersi e l'ospitata dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi a Domenica In potrebbe finalmente far luce sulla complicata vicenda sentimentale. Mara Venier, nonostante la brutta frattura al piede rimediata una settimana fa, ha deciso di portare a termine la sua avventura domenicale con le ultime tre puntate ed è pronta a far schizzare l'auditel con l'ospitata di De Martino.

Dopo il primo video messaggio social per smentire il riavvicinamento con Iannone, Belen Rodriguez aveva annunciato un nuovo comunicato Instagram per svelare cosa si celasse dietro l'addio a De Martino, ma i fan ancora attendono. Ora, alla luce dell'intervista che Stefano concederà a Mara Venier, potrebbe essere lui stesso a spiegare i reali motivi dell'addio. L'ospitata in programma per domenica 14 giugno verterà principalmente sul ritorno in televisione del conduttore partenopeo, ma la Venier non si lascerà certo sfuggire la ghiotta occasione di stuzzicare il suo ospite e realizzare lo scoop di fine stagione.

Del resto l'ultima volta che Stefano De Martino aveva accettato l'invito di zia Mara - nell'aprile dello scorso anno - il presentatore aveva fatto più di una confessione sul suo rapporto con la moglie. La Venier non si era fatta sfuggire il dettaglio della fede "magicamente" ricomparsa al dito di Stefano e, punzecchiando l'ospite, era riuscita a fargli confessare il riavvicinamento con la Rodriguez. Chissà che questa volta non ci riesca di nuovo.