Don Matteo, Nino Frassica: "Ho rischiato di morire sul set"

La tredicesima serie di Don Matteo è iniziata da poco e il passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova ha segnato il ritorno in tv della popolare fiction. Il pubblico non ha gradito l'addio dello storico protagonista, ma a garantire la continuità c'è Nino Frassica, il maresciallo Cecchini. In una recente intervista, l'attore ha svelato di avere rischiato la vita sul set durante le riprese di una scena.

A salvarlo, letteralmente, è stato proprio Terence Hill l'amato Don Matteo della serie, il cui intervento tempestivo ha scongiurato il peggio. " Dovevamo girare una scena sopra il tetto di una casa, io e lui. Era pure notte", ha raccontato Frassica al settimanale DiPiù, svelando il retroscena inedito avvenuto durante le registrazioni della fiction. "A un certo punto sono scivolato. Stavo per precipitare di sotto ma Terence mi ha immediatamente afferrato e mi ha salvato la vita" , ha dichiarato l'interprete originario di Messina.

I due attori sono legati da una profonda stima e amicizia nata proprio sul set di Don Matteo, dove lavoravano da dodici stagioni fianco a fianco. Quest'anno Terence Hill ha detto addio alla serie, ma il legame che li unisce è chiaro che rimarrà anche per via di questo episodio. Nino Frassica non ha specificato quando sia avvenuto l'incidente sul set, ma ha raccontato di avere temuto per la propria vita e di essere estremamente grato al collega, Hill, per la freddezza con la quale è intervenuto.

" Se fossi caduto di sotto sarei morto. Ma Terence mi ha tenuto stretto e ancora oggi lo ringrazio e con me lo ringrazia anche mia moglie. Ancora oggi, quando ricordiamo quell'episodio, le vengono i brividi ", ha rivelato Frassica, parlando anche della moglie, l'attrice teatrale Barbara Exignotis. Accantonata la paura, l'attore oggi si gode il successo del suo personaggio, uno dei più amati dai telespettatori. A lui spetta il compito di fare digerire al pubblico il passaggio di testimone tra Don Matteo e il nuovo Don Massimo, Raoul Bova.