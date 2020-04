Eleonora Daniele: "Ho avuto l’istinto materno dopo la morte di mio fratello"

A breve Eleonora Daniele diventerà mamma e la conduttrice di Storie Italiane spiega il motivo per il quale ha deciso di mettere al mondo un figlio dopo i quarant’anni.

In realtà, la Daniele ha confessato di aver sviluppato l’istinto materno troppo tardi e in seguito alla scomparsa dell’amato fratello Luigi. Quella perdita ha rappresentato un grosso dolore, ma anche un momento di svolta nella vita della conduttrice che, fino a quel momento, aveva fatto da madre al fratello. “ Mio fratello Luigi diventa adolescente e io mi ritrovo a 10 anni a occuparmi di lui, visto che mia madre lavorava e le mie sorelle erano fuori – ha raccontato al settimanale Diva e Donne - […] Sono diventata il genitore di mio fratello, ma anche dei miei stessi genitori, nel senso di aiutarli e sostenerli ”.

Quell’impegno familiare che l’ha assorbita per lungo tempo l’ha fatta crescere e, nel momento in cui Luigi è venuto a mancare, la Daniele ha vissuto un doppio lutto: come sorella e come madre. “ Il concetto di madre-figlio l’ho elaborato solo 30 anni dopo, quando Luigi è mancato – ha spiegato - . Come se mi fossi svegliata di colpo. Ero stata madre e ora non lo ero più. Non potevo più esserlo. Un cordone ombelicale reciso ”.

È stata la perdita del fratello, però, a far nascere in lei la voglia di diventare mamma, forse perché nel suo cuore si era venuto a creare un vuoto incolmabile. “ Mai avuto prima il cosiddetto istinto materno ma, dopo i quarant’anni e la scomparsa di Luigi, ho iniziato a desiderare fortemente un figlio – ha ammesso - . Dentro di me s’era creato un vuoto, una mancanza ”.