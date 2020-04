Elettra Lamborghini: "Ho amici che stanno morendo per il coronavirus"

Elettra Lamborghini non ci sta e alle notizie di nuovi contagi e gente in giro senza motivo replica con messaggio di monito affidato al web. L’ereditiera bolognese ha pubblicato sui suoi canali social un appello rivolto a tutti colore che ancora sottovalutano la gravità dell’emergenza. La pandemia da coronavirus, infatti, sta colpendo da vicino anche lei che, nelle storie di Instagram, ha ammesso di avere amici e conoscenti che stanno morendo per colpa del coronavirus.

La cantante pop, che all’ultimo Festival di Sanremo ha conquistato la scena con le sue performance sexy, si trova in quarantena con il fidanzato, il dj Afrojack, con il quale convolerà a nozze il prossimo settembre. Le continue notizie sull’aumento dei contagi e persone in giro l’hanno fatta infuriare e sui social network la regina del twerking ha lanciato un chiaro messaggio: " Ho molti amici che dicono che altri loro amici di Milano escono... dovete stare a casa... lo capite?! Anche se state bene e se pensate di non avere il coronavirus non vuol dire niente! Stiamo continuando a salire con le persone infette... perché?! Perché pensavate che vedendo calare le statistiche delle persone infette fosse già passato tutto?" .