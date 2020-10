Gf Vip, la Gregoraci e Pretelli flirtano. Ma fuori dalla Casa spuntano i loro fidanzati

Duro attacco a Live non è la d’Urso per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che nella casa del Grande Fratello Vip stanno vivendo una reciproca amicizia considerata da molti quel “qualcosa in più che presto diventerà una storia”. Nel frattempo, all’esterno della Casa, si scava nella loro vita privata ed escono fuori alcune notizie choc di cui viene discusso nella trasmissione di Barbara d’Urso.

Si comincia con la Gregoraci che nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha risposto a tono ad un’intervista rilasciata dall’ex marito Flavio Briatore: “Io ho sempre lavorato anche quando ero la Signora Briatore”, ha spiegato ad Alfonso Signorini. A Live c’è chi è a suo favore e chi invece la attacca come il paparazzo Maurizio Sorge che dice di aver trovato un presunto fidanzato della Gregoraci che frequentava nel periodo in cui era ancora sposata con Briatore.

Questo uomo si chiama Francesco Bettuzzi e avrebbe avuto con lei una relazione dal 2014 al 2019. L’uomo è in collegamento con la trasmissione ma la storia che racconta è diversa da quella che invece dice il paparazzo: “E’ vero, sono stato tra alti e bassi, per tre anni con Elisabetta Gregoraci. Ci siamo conosciuti a Montecarlo nel 2014, io allora facevo il pilota di linea”. “Era per caso l’11 aprile?” le chiede la d’Urso. Una domanda precisa perché la Gregoraci ha sul polso tatuata una data in numeri romani: “XI-IV”. L’uomo non ricorda esattamente la data ma ci tiene a chiarire una cosa: “Visto che io ero sempre in giro, noi ci siamo solo sentiti di tanto in tanto e solo dopo aver avuto una collaborazione lavorativa nel 2017 ci siamo rivisti a cena. In quell’occasione lei mi raccontò che si stava separando e da lì abbiamo a frequentarci”. Sorge continua a sostenere che le cose non stiano proprio in questo modo, ma Betuzzi lo smentisce dicendo poi che con Elisabetta si sarebbe lasciato ad ottobre dello scorso anno: “Perché è venuto a mancare l’amore da parte di entrambi però non voglio dire che sono stata io o è stata lei”.

Dopo questo presunto fidanzato, arriva anche lo scoop per Pierpaolo Petrelli che però lascia moltissimi dubbi tra gli opinionisti presenti. A raccontarlo è Manila Gorio, la transessuale nota alle cronache per avuto numerosi flirt tutti a favore di paparazzo. La donna racconta che con Pierpaolo c’è stata una storia e che il ragazzo le ha chiesto prima di entrare nella casa del Grande Fratello di tenerla segreta. “Cosa che -sottolinea l’opinionista Daniele Interrante - stai perfettamente facendo”.

Presente anche il fratello dell’ex velino che abitando con lui dice di non aver mai sentito parlare della Gorio. A mettere un punto definitivo a questo scoop, che si è sgonfiato in pochi minuti come un soufflé, è proprio il paparazzo Maurizio Sorge. “Io non ho un buon rapporto con Petrelli - dice - ma sono stato informato che Piepaolo prima di entrare nella Casa era molto concentrato sul lavoro e su suo figlio e non stava con nessuno. Mi spiace Manila -conclude- ma questa è la verità”.