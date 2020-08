"Ragazzi adesso facciamo festa?" La foto di Ilary scatena la bufera

Basta una foto pubblicata sui social e una descrizione sbagliata e la polemica social è servita. Perché di questi tempi pubblicare uno scatto e un commento sul tema più caldo del momento, la chiusura delle discoteche, può metterti nel mirino dei criticoni. E' successo a Ilary Blasi dopo la pubblicazione del suo ultimo post, dove ha invitato i suoi follower a fare festa.

Difficile sapere se si sia trattato di una provocazione della popolare conduttrice capitolina o di una svista, quel che è certo è che il post Instagram condiviso da Ilary Blasi sulla sua pagina personale ha scatenato il putiferio. La moglie di Francesco Totti ha pubblicato sul web una sua foto dove, con indosso t-shirt rossa corta e gonna aderente, ha invitato i suoi follower a seguirla nel locale (che si vede alle sue spalle) per festeggiare: " Facciamo festa?! ". Due parole semplici che hanno aperto - per così dire - il vaso di pandora, riportando all'attenzione la delicata questione della chiusura delle discoteche imposta nelle scorse ore dal governo.

Ilary Blasi è stata travolta dai commenti di protesta di numerosi seguaci, che hanno trovato fuori luogo l'invito della presentatrice: " Direi che non è il momento", "Non mi sembra il periodo storico adatto per fare sta gran festa", "In questo momento non mi sembra il caso! oltretutto dai un messaggio sbagliatissimo ". Altri hanno invece puntato sull'ironia, ricordando alla Blasi le ultime disposizioni legislative in materia: " So chiusi", "No tesò purtroppo il nuovo decreto ce lo vieta", "Da stasera un se po' ".

Il popolo del web non si è lasciato sfuggire l'occasione di bacchettare la Blasi, spesso nel mirino dei polemici dei social. E pensare che esistono i social media manager, quelli che si occupano di realizzare e programmare l'uscita dei contenuti pubblicati sui social network dai personaggi famosi. Ma i vigilantes del web sono sempre pronti a cogliere tutti in fallo e a servire l'amaro conto a chi sbaglia. Ilary Blasi però sorride e passa oltre, del resto lei c'è abituata alle contestazioni sul web. L'ultima in ordine di tempo si era innescata dopo la pubblicazione di alcuni video che immortalavano la Blasi insieme al figlio in auto. I seguaci della conduttrice, in quell'occasione, si erano scatenati sull'età del figlio Cristian ripreso alla guida dell'auto a soli 14 anni.