"L'ombelico ce l'hanno solo le donne incinte?", Federica Pellegrini gela il fan

Da giorni la pagina Instagram di Federica Pellegrini sta facendo chiacchierare il popolo dei social. Prima le foto provocanti di lato b e bocca (con lingua di fuori), poi lo scatto con la fede al dito e ora l'immagine della sua pancia. Impossibile per gli internauti non farsi due domande. Solo che le ultime, fatte da chi le chiedevano se fosse incinta, hanno scatenato la reazione seccata della bella nuotatrice, che a rispondere non ci ha impiegato molto.

Quella di replicare per le rime ai commenti pungenti dei follower sui social network sembra essere la moda del momento tra i personaggi famosi. L'ultimo in ordine di tempo è stato Gabriel Garko che, imbarazzato, ha risposto all'audace dichiarazione di una fan che lo invitava a " trafiggerle la pa....a ". Ma la lista dei personaggi che rispondono ai loro seguaci sul web è lunga e quanto mai imbarazzante.

L'ultima a cadere nella trappola della provocazione social è stata Federica Pellegrini. La "Divina" ha pubblicato sul suo profilo Instagram l'ennesimo scatto sexy, suscitando le domande curiose dei suoi seguaci. In primo piano l'ombelico della nuotatrice e un lembo degli slip in pizzo, giusto per creare quel pizzico di malizia che sul web non manca mai. Inevitabile la domanda che molti utenti le hanno rivolto sornioni: " Sei incinta? ". E se normalmente Federica Pellegrini non replica a domande e commenti pungenti, questa volta la campionessa ha deciso di fare uno strappo alla regola: " Ma non ho capito una cosa!! L'ombelico ce l'hanno solo le donne incinte? ".

Una replica seccata che ha riportato l'attenzione di curiosi e fruitori dei social sulle vicende che l'hanno vista protagonista negli ultimi giorni. La foto della sua pancia nuda, infatti, ha creato nuovo chiacchiericcio intorno alla sua storia d'amore con l'allenatore Matteo Giunta. Prima dello scatto del suo ombelico, infatti, Federica Pellegrini aveva pubblicato la foto di una fedina alla mano sinistra facendo pensare a un imminente matrimonio nella sua vita. In realtà la serie di scatti in bianco e nero - che campeggiano sul suo Instagram da giorni - fanno pensare più a una trovata pubblicitaria che non a verità nascoste.