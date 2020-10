Fede è già pronta per sposarsi? La foto senza veli accende il web

Gli ultimi scatti di Federica Pellegrini stanno suscitando notevole interesse e non solo per le pose sexy e le inquadrature audaci. I follower della nuotatrice hanno infatti notato un particolare, che metterebbe a tacere i rumor sul suo fidanzamento con l'allenatore Matteo Giunta.

Nonostante i due siano fianco a fianco da anni - sia in vasca che nella vita personale - né la Pellegrini né il tecnico pesarese hanno mai confermato la loro relazione. Riservati e decisamente schivi hanno sempre tenuto al riparo da occhi indiscreti la loro vita privata e solo in alcuni casi sono stati fotografati insieme anche al di fuori dagli allenamenti. L'ultima fotografia pubblicata sui social network da Federica Pellegrini, però, ha riacceso la curiosità su di loro e i follower si sono scatenati.

Sulla sua pagina Instagram la nuotatrice ha condiviso lo scatto, in bianco e nero, della sua mano sulla quale spicca una fedina al dito anulare. Un'immagine sensuale che la immortala semi nuda in un letto, ma che non mette in risalto il suo corpo atletico. Il dettaglio è tutto sulla mano e non è sfuggito alla maggior parte dei seguaci social dell'atleta: " Ma sopratutto un anello...", "Ti sposi?", "Che significa l’anello?", "Pronta per il grande passo ma mi raccomando non deluderci a Tokyo". E ancora: "Quindi vuol dire che ti sposi?", "La Fede con la fede! ".

Benché Federica Pellegrini e Matteo Giunta non abbiano mai ufficializzato la loro relazione, per i fan della "Divina" l'anello sarebbe la prova di un impegno definitivo. La realtà però è che quella fedina campeggia già da diverso tempo sulla mano della nuotatrice, ma a far parlare è il fatto che la Pellegrini abbia scelto di metterlo in mostra. Dopo la fine della relazione con il collega Filippo Magnini (oggi padre della piccola Mia avuta dalla compagna Giorgia Palmas) la Pellegrini ha cercato di mantenere un profilo basso sulla sua vita privata, lasciando un alone di mistero sul reale coinvolgimento con il suo allenatore. Ora lei è concentrata sulle Olimpiadi di Tokyo del 2021, le ultime che disputerà da nuotatrice. Chissà che questo non sia il messaggio lanciato ai suoi fan per dire che il prossimo step, dopo le medaglie, sarà mettere su famiglia.