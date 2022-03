"Sto bene, bello tornare a casa". Fedez dimesso dall'ospedale

" Sto bene ". Sono le prime parole pronunciate da Fedez all'uscita dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove da giorni era ricoverato per asportare un raro tumore al pancreas scoperto a metà marzo. Con indosso un piumino nero, il cappellino scuro e la mascherina d'ordinanza, il rapper ha lasciato la clinica al fianco della moglie, Chiara Ferragni, per fare finalmente ritorno a casa dai suoi figli Leone e Vittoria.

" Bello uscire dall'ospedale ", ha aggiunto Fedez dopo le dimissioni, salutando giornalisti e curiosi che si trovavano fuori dalla struttura del San Raffaele. Mano nella mano con la moglie, l'artista ha camminato una decina di metri fino alla vettura che lo attendeva e, dopo essere salito a bordo, ha ringraziato i presenti e si è diretto verso City Life. Il rapper, 32 anni, era ricoverato in ospedale dal 22 marzo per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico, che ha permesso la rimozione di un tumore neuroendocrino del pancreas scoperto di recente.

La notizia che Fedez fosse in procinto di lasciare il San Raffaele era iniziata a circolare nella mattinata del 30 marzo. " Tornare a casa per me sarà tornare a vivere ", aveva scritto nelle storie del suo profilo Instagram il rapper che, secondo fonti Ansa, era in attesa dei risultati degli ultimi accertamenti effettuati dopo l'intervento chirurgico durato oltre sei ore. Risultati incoraggianti che hanno permesso ai medici di poter firmare le sue dimissioni e a lui di potere fare ritorno a casa dalla sua famiglia.