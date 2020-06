"Finché morte non ci separi", "Ma vaff***", scoppia la lite tra Fedez e la Ferragni sul Lago Maggiore

Gita movimentata sul lago Maggiore per Fedez e Chiara Ferragni. Quello che sembrava un tranquillo weekend all'insegna della natura e della famiglia si è presto trasformato in un momento da brivido, con tanto di litigata finale. La bella influencer ha deciso di mettersi in gioco provando l'esperienza della zipline, il volo d'angelo a strapiombo sulla Valle Intrasca, ma le parole del marito, a pochi minuti dal lancio, l'hanno fatta letteralmente infuriare.

Durante la quarantena l'avevano annunciato: " Visiteremo il nostro bel paese ". E così è stato: Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo i primi weekend post lockdown in giro per l'Italia alla scoperta delle bellezze culturali e naturali che il nostro paese offre. Nelle scorse ore i Ferragnez hanno fatto tappa sul lago Maggiore. L'occasione per riunire tutta la famiglia Ferragni tra escursioni, buon cibo e relax in riva al lago. Giornate di serenità che sono state turbate, però, da un'escursione al limite, quella della zipline, un volo di poco più di un minuto a oltre 120 km/h a strapiombo sulla valle. Se Fedez sin da subito si è mostrato intimorito dall'esperienza e restio a mettersi in gioco nel volo da brivido, Chiara Ferragni ha accettato la sfida, ma poco prima del lancio ha avuto un battibecco con il compagno.