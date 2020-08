Alba Parietti ora confessa: "Le foto? Vi dico la verità..."

Mentre Aurora Ramazzotti e Alessia Marcuzzi mettono in piazza (sui social) i propri difetti fisici, Alba Parietti a fare la paladina del "mostriamoci come siamo" non ci pensa affatto. Intervistata dal settimanale Oggi la showgirl, alla soglia dei 60 anni, non ci sta e difende la sua visione estetica: " Il punto è: chi, a qualsiasi età, mette sui social una foto in cui non si piace? Qual è il tradimento su uso filtri? ".

Solo una settimana fa la rivista pubblicava le foto di Alba Parietti in vacanza a Formentera. Scatti cosiddetti "rubati" e realizzati dai paparazzi poi messi a confronto con quelli pubblicati dalla Parietti sui suoi canali social. Immagini molto diverse l'una dall'altra. E così ecco tornare forte la solita polemica sull'uso dei filtri e dei ritocchini, che ha visto costretta Alba Parietti a difendersi sul web e sui media, fino alla resa finale. Intervistata da Oggi, la showgirl ha confessato cosa c'è davvero dietro alle sue foto di Instagram e alla domanda: " Perché ritoccare le sue foto se è già bella così? ", non ha esitato a raccontarsi. " Sono vanitosa e con gli anni lo divento di più perché l'età rende più deboli - ha confessato Alba Parietti - specie se hai avuto una carriera in cui l'aspetto contava. Ma è da quando avevo 35 anni che mi sento dire che sono vecchia. L'età non è una colpa e l'alternativa non è migliore. Sottolinearla è becero ".