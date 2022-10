Foto social e "turni" alla villa: prosegue il braccio di ferro tra Totti e Ilary

" Ilary vive in hotel", "Francesco si è trasferito a casa di Noemi ". Sul post separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si è detto davvero di tutto. Ma alla luce delle ultime rivelazioni, la verità sarebbe che la coppia convive forzatamente sotto lo stesso tetto nella lussuosa villa all'Eur, dove la famiglia abita da anni. La situazione provvisoria, che va decisamente stretta a entrambi (visto com'è andata a finire tra loro), troverà una soluzione solo quando un accordo o un giudice metteranno la parola fine alla battaglia legale tra Totti e Ilary.

Nel frattempo i due romani " continuano a dividere la villa, per il bene dei figli, ciascuno arroccato nei suoi circa 700 metri quadrati" . A farlo sapere è il Corriere, che spiega come l'abitazione - teatro di un amore decennale - si sia trasformata in una gabbia dorata per i cinque inquilini. La villa serebbe intestata ai tre figli che, a divorzio concluso, ne rimarrano gli unici proprietari e chi ci vivrà dentro insieme a loro sarà il giudice del tribunale civile a stabilirlo. Nell'attesa, il Corriere rivela che per il mantenimento dell'immobile la famiglia Totti avrebbe sborsato (fino a oggi) 20mila euro al mese (escluse le utenze). E sembra che il Pupone abbia inserito anche questa spesa (a suo carico) nella proposta all'ex moglie pur di raggiungere un accordo consensuale, che invece - a quanto pare - non ci sarà.

La battaglia social tra Totti e Ilary

Lontani da televisioni e riviste, i due ex coniugi continuano a mostrarsi sui social network alla ricerca - dicono gli esperti - di consensi e gradimento. Dopo mesi di inattività, Totti è tornato a condividere contenuti sulla sua pagina Instagram, pubblicando un video in cui si mostra in scooter insieme al figlio Cristian mentre lo accompagna agli allenamenti. Sottofondo musicale "Il ragazzo della via Gluck" di Adriano Celentano, scelta che molti hanno interpretato come una frecciata all'indirizzo dell'ex compagna. Per contro Ilary, che sin dall'addio a Francesco ha scelto i social come unico mezzo di comunicazione con i suoi fan, continua a documentare la sua quotidianità con scatti e video. La visita privata alla Cappella Sistina, il giro in centro a Roma e il pranzo in famiglia (con tanto di selfie insieme alla figlia Chanel) a base di vongole e pesce sul litorale romano. Scene di vita normale che per qualcuno sarebbero solo il preludio allo scoppio di una nuova bomba.