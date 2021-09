"Ma gli inviti chi li fa? È la sagra della porchetta". Bufera sul red carpet

" La sagra della porchetta...non il festival del cinema ". Il popolo del web non fa sconti agli organizzatori della Mostra di Venezia per la presenza di alcuni influencer sul red carpet. Già perché tra star di fama internazionale e divi del calibro di Matt Dillon, Penelope Cruz e Antonio Banderas sul tappeto rosso sono comparsi anche i soliti prezzomolini dei social. Tra loro Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island, la cui presenza in laguna ha scatenato una vera e propria sommossa popolare.

Le foto di Francesco Chiofalo insieme all'ereditiera Drusilla Gucci alla Mostra del cinema di Venezia hanno fatto il giro del web e infiammato la polemica. La domanda è sempre la solita: cosa ci fa Chiofalo sul red carpet? La sua popolarità è arrivata dopo la partecipazione al reality Temptation Island nel 2017, poi l'exploit sui social network e le comparsate nei salotti televisivi per i gossip sui suoi flirt e sulle operazioni estetiche a cui si è sottoposto negli anni. Prevedibili le critiche per la sua presenza sul red carpet al fianco di Drusilla Gucci, ex concorrente de L'isola dei famosi 2021. E il popolo dei social si è scatenato: " Non riesco a capire …ma gli inviti chi lo fa?", "Cani e porci insomma", "Ma perché cosa ci azzeccano??", "Ma che cavolo ci fanno sul red carpet ste nullità... Che pena ".

Una pioggia di critiche per la loro presenza, giudicata fuori luogo, che ha alimentato anche l'ironia di qualcuno: " Lui premiato per gli interventi di chirurgia???? ". Per non parlare del bacio che la coppia si è scambiata di fronte ai fotografi, che a molti è sembrato forzato: " La falsità", "Quanto business", "Tutta una trovata per fare un po' di gossip ". L'ondata di commenti negativi non ha lasciato però indifferente Francesco Chiofalo, che attraverso il suo profilo Instagram ha colto l'occasione per ironizzare: " Ma guardate che faccia da attore che ho! Mi invitano perché non possono fare a meno della mia critica cinematografica sui film in gara ".