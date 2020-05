Francesco Renga confessa: "Con Ambra siamo ancora una famiglia"

L'isolamento sociale ha riacceso il desiderio per la musica di Francesco Renga che, in quarantena, ha scritto il nuovo brano "Insieme: Grandi amori". Un titolo nel quale i fan più affezionati hanno voluto leggere un ritorno al passato e all'amore con Ambra Angiolini. Intervistato dal Corriere della Sera, il cantautore friulano ha parlato del suo ritorno alla vita e di come, negli ultimi mesi, con Ambra e i due figli, " la parola insieme abbia avuto un significato molto forte ".

" La musica può dare coraggio, ma c’è bisogno di grandi amori, motori potenti che muovono energie positive ", ha spiegato Francesco Regna nel raccontare come è nata la sua ultima canzone e rievocando un grande amore come quello per Ambra Angiolini. Nonostante gli anni passati dalla fine del loro matrimonio e le relazioni che entrambi hanno, Renga non ha nascosto di provare un legame profondo con la sua ex compagna e che questa quarantena li abbia, in qualche modo, aiutati a capirlo. " A causa di questa quarantena per 3 settimane ho visto i miei figli solo in video - ha raccontato al Corriere il cantante - all’inizio mi è sembrato giusto che stessero con Ambra, perché era qui a Brescia da sola. Poi hanno fatto avanti e indietro. Anche se Ambra e io non stiamo più assieme e abbiamo altre relazioni, ci vediamo spesso. Insomma, non abbiamo mai perso il senso di famiglia. Anzi, noi quattro siamo ancora una famiglia ".

Un legame intimo e profondo del quale è tornata a parlare, recentemente, anche Ambra Angiolini. Nelle scorse ore l'attrice, infatti, ha confessato in un'intervista con Maurizio Costanzo di esser stata molto gelosa dell'ex a causa delle tante fan adoranti del cantante. Oggi che la coppia ha preso due strade diverse, lei al fianco dell'allenatore Massimiliano Allegri e lui insieme alla modella Diana Polloni, quell'idea di famiglia non li ha mai davvero separati e le loro parole di rispetto e stima reciproca lo confermano.