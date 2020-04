Francesco Sole e Giulia Cavaglia verso le nozze?

L’ultima dichiarazione social di Francesco Sole alla fidanzata Giulia Cavaglia è apparsa non solo come la dimostrazione del grande amore che nutre verso di lei, ma anche come una sorta di proposta di nozze.

La ex tronista di Uomini e Donne, dopo la delusione di Manuel Galliano, che l’ha tradita a pochi giorni dall’uscita dal programma, ha incontrato un nuovo amore e sembra che questa volta sia quella giusta per la giovane torinese. “ Francesco e io stiamo insieme da quattro mesi e non potrei essere più felice – aveva detto tempo fa Giulia - . Credevo che gli uomini cosi speciali esistessero solo nelle favole. Mi ha ridato la fiducia nell’amore che, dopo tante delusioni, avevo perso. Ma non è stato semplice. Per conquistarmi ha dovuto faticare parecchio per diversi mesi ”.

L’amore con Francesco Sole, dunque, sembra essere nato nel tempo e, dopo vari tentativi di nascondere il sentimento come un’amicizia, Giulia e lo scrittore sono usciti allo scoperto e hanno deciso immediatamente di andare a vivere insieme. “ Anche se abitiamo ad appena un’ora di treno di distanza, io a Torino e lui a Milano, non riusciamo a stare lontani. Abbiamo deciso di andare a vivere insieme e stiamo cercando una nuova casa tutta nostra ”, aveva raccontato ancora lei.

Oggi, i due stanno vivendo il periodo di quarantena insieme e un ultimo post di Francesco Sole ha fatto sussultare i fan della coppia. “ La prima cosa che farò quando tutto questo finirà sarà prenderti e portarti al mare – ha scritto lui in uno dei suoi classici post-it, cui però ha fatto seguito una domanda - . O portarti all’altare? ”.

La dichiarazione d’amore di Sole alla Cavaglia, dunque, potrebbe essere anche una sorta di proposta di matrimonio. La coppia sembra essere al settimo cielo e questo periodo di clausura forzata potrebbe averli portati a maturare un’idea importante come le nozze. In tanti si sono complimentati con loro per il modo in cui sono riusciti a raccontare il loro sentimento e, se son rose...fioriranno.