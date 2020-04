Giulia Cavaglia svela: "Manuel? Tradita subito dopo Uomini e Donne"

A quasi un anno di distanza dalla scelta, Giulia Cavaglia è tornata a parlare della sua esperienza a “Uomini e Donne”. Per lungo tempo la giovane torinese si è trincerata dietro il silenzio, evitando di spiegare i motivi della repentina rottura con la sua scelta Manuel Galiano. Oggi, però, Giulia ha svelato i veri motivi che l’hanno spinta a interrompere la conoscenza con Manuel a poche settimane dall’uscita dal programma.

Giulia Cavaglia ha scelto di svelare qualcosa di più sulla fine della relazione con il modello al settimanale "Di Più", che in questo numero le ha dedicato un'intervista. Nel reality di Maria De Filippi la giovane torinese ha compiuto, nel 2019, un percorso completo da corteggiatrice a protagonista. Prima il no ricevuto dal tronista Lorenzo Ricciardi, poi il percorso da tronista che l’ha portata a rifiutare le attenzioni di Giulio Raselli, preferendogli Manuel Galiano. La storia nata con quest’ultimo sembrava vera e intensa, ma dopo poche settimane i due si sono lasciati. Sulla fine del loro rapporto si era molto parlato e le voci di un possibile tradimento del corteggiatore si erano fatte sempre più insistenti. Tra accuse e smentite però la questione non è mai stata chiarita.

A fare luce sulla vicenda è tornata Giulia Cavaglia: " Uomini e Donne mi ha fatto soffrire due volte. La prima volta quando ero una corteggiatrice e sono stata rifiutata dal tronista che mi piaceva. La seconda volta quando, dopo essere diventata tronista, ho scelto un ragazzo con cui pensavo potesse nascere qualcosa di importante. Invece lui mi ha tradita pochi giorni dopo l’uscita dal programma ".