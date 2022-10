Generazione LOL, chi sono i concorrenti influencer di TikTok

Quando, nel 2021, ha debuttato su Prime Video la prima stagione di LOL - Chi ride è fuori, nessuno forse si sarebbe aspettato il grande successo che il programma ha ottenuto. Lo show con comici come concorrenti e in cui era vietato ridere è diventato un vero e proprio tormentone, tornato poi per una seconda stagione. Non sorprende, dunque, che dopo tanto consenso Prime Video abbia annunciato l'uscita di uno spin-off del programma, dal titolo Generazione LOL, che viene trasmessa a partire dal 24 ottobre.

Generazione LOL: che cos'è?

Se per LOL - Chi ride è fuori Prime Video sapeva di poter scovare talenti dalla lunga tradizione di comici passati in tv nel corso degli anni, con Generazione LOL il servizio streaming di Amazon ha cercato di avvicinarsi ai nuovi talenti che non sbocciano più in televisione, ma hanno un pubblico vastissimo sui social network. Generazione LOL, infatti, è un format realizzato in collaborazione con TikTok e rappresenta la prima produzione originale in assoluto di TikTok. La serie è stata realizzata in un formato verticale, proprio per essere visto sugli smartphone, sul social network dai milioni di iscritti. A parte questo, Generazione LOL funziona come il reality da cui è tratto: sette giovani creators e influencer di TikTok, specializzati nell'arte di far ridere, si sfideranno a colpi di battute. L'unica vera regola è non ridere, pena l'eliminazione. Identici saranno anche i luoghi cardine dello show: con la game room dove i comici si daranno filo da torcere, la control room dove i presentatori controlleranno eventuali risate, e la sirena che suonerà a ogni ammonizione.

I presentatori

Se in LOL - Chi ride è fuori l'arbitro della sfida è sempre stato Fedez, con al suo fianco ora Mara Maionchi ora Frank Matano, in Generazione LOL nella control room ci sarà un volto molto amato dello show originale. A controllare gli influencer, infatti, ci sarà Lillo Petrolo. Protagonista indiscusso della prima stagione di LOL, dove ha conquistato tutti con i tormentoni "So' Lillo" e Posaman, Lillo Petrolo era tornato anche nella seconda stagione, come sorta di arma letale, uno strumento che i giudici potevano mandare nella gaming room senza preavviso, per cercare di cogliere alla sprovvista i concorrenti. Dopo aver presentato alla Festa del Cinema di Roma i primi episodi della serie Prime Video che lo vede protagonista proprio con il personaggio di Posaman, Lillo Petrolo è pronto a giudicare il talento dei nuovi "comici social". Lillo Petrolo, tuttavia, non sarà solo. Al suo fianco ci sarà Gabriele Vagnato, star di TikTok. Il suo profilo conta quasi quattro milioni di follower e i suoi contenuti sono tutti improntati proprio sulla comicità.

Chi sono i concorrenti influencer?

Il cast completo di Generazione LOL è composto da 7 concorrenti che, appunto, vengono tutti da TikTok. La prima è Valentina Barbieri, che ha conquistato i suoi cinquecentomila follower con le imitazioni dei vip. Particolarmente riuscita è quella di Chiara Ferragni. C'è poi Daniele Cabras, coi suoi tre milioni di follower e i suoi asciugamani sulla testa per simulare i capelli lunghi, che racconta la quotidianità dell'adolescenza e i rapporti coi genitori. Molto amata è anche Chaimaa Cherbal, con più di tre milioni di follower, molto amata per la sua ironia e le sue risate spontanee, che si è fatta conoscere con il format delle interrogazioni, prima di entrare nella cosiddetta faida del corsivo, il linguaggio inventato proprio sul social cinese. Tra i concorrenti c'è Silvia Buratto, settecentomila follower e un format che si concentra sul mondo femminile e sulle amicizie. Tra i concorrenti c'è Il Ginnasio, duecentomila follower, che si è fatto conoscere con il format Cantare con la gente, capace di inventare hit con e per la sua community. Kiro Ebra, più di due milioni di follower, che ha conquistato tutti imitando le reazioni della madre e in generale i rapporti con i genitori nella vita quotidiana. Chiude la lista di influencer concorrenti di Generazione LOL Raffaele Buffoni, coi quasi quattrocentomila iscritti al suo canale TikTok, che racconta la vita di tutti i giorni in chiave comica.

Dove vedere Generazione LOL

Composta da otto episodi di circa sette minuti ciascuno, Generazione LOL può essere vista solo in streaming: va infatti "in onda" sul canale TikTok ufficiale di Prime Video.