LOL - Chi ride è fuori: tutto sulla seconda stagione

Amazon Prime Video ha finalmente annunciato la data di uscita della seconda stagione di LOL - Chi ride è fuori, il programma che nel 2021 ha ottenuto un grande successo di pubblica e critica e che ha creato dei veri e propri tormentoni, come il Posaman di Lillo Petrolo, diventato virale sui social media.

Lo show è una sorta di reality in cui attori e comici si ritrovano all'interno di una casa, sotto lo stesso tetto, per sei ore filate. Lo scopo dei partecipanti è quello di far ridere gli avversari con ogni mezzo lecito. Ogni concorrente, infatti, può portare all'interno della casa i propri strumenti di scena, abiti buffi e tutto quello necessario a creare situazioni comiche.

LOL - Chi ride è fuori: i concorrenti e la data di uscita della seconda stagione

Dopo l'exploit della prima stagione, che ha incoronato Ciro Priello come vincitore, la seconda stagione di LOL punta a ottenere risultati ugualmente soddisfacenti. Divisa in sei episodi, la seconda stagione del reality comico potrà fare affidamento su una scuderia di talenti della commedia, che vengono dal cinema, dalla televisione e dal web. Entreranno nella casa di LOL Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo - ultimamente al centro di una polemica per alcune dichiarazioni apparentemente novax -, Maccio Capatonda, Maria di Biase, Max Angioni e i fenomeni del web Alice Mangione in compagnia del marito Gianmarco Pozzoli - autori del format The Pozzolis Family - e Tess Masazza. Tutti i concorrenti dovranno provare a eliminare gli avversari a suon di risate. La seconda stagione di LOL - Chi ride è fuori vedrà di nuovo la conduzione di Fedez che non sarà più affiancato da Mara Maionchi, ma da Frank Matano, concorrente amatissimo della prima stagione.

La seconda edizione di LOL - Chi ride è fuori debutterà su Amazon Prime Video il 24 febbraio 2022, quando verranno messi a disposizione i primi quattro episodi. Gli ultimi due - compreso il gran finale dove verrà incoronato il nuovo vincitore - saranno invece disponibili dal 3 marzo. Il comico o la comica che riuscirà ad arrivare alla fine dello show senza ridere vincerà un premio in denaro di centomila euro che verrà poi devoluto a un ente benefico di sua scelta.