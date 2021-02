Gf Vip, Alba Parietti mette a rischio Zelletta: "Colpa mia, volevo rincuorarlo. Non farlo squalificare"

Se il regolamento è stato infranto o meno sarà Alfonso Signorini a dirlo nella prossima puntata. Ma intanto sul web la vicenda tiene banco e i toni rimangono accesi. Andrea Zelletta ha parlato con Alba Parietti nel backstage dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip. A svelare quanto successo è stata la showgirl, che sui social network ha fatto mea culpa, scaricando la responsabilità del gesto - che potrebbe aver messo Andrea a rischio squalifica - su se stessa.

Dopo cinque mesi, mi serviva una carica e non l'ho avuta. Sono felice per Pierpaolo però... Fuori ho incontrato Alba mi ha detto tante cose belle, mi ha detto che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me!

Andrea e Alba hanno parlato in studio, la sua squalifica mi sembra cosa buona e giusta", "Ma non è vietato per i concorrenti parlare con chi è fuori dalla casa? Squalifica?

L'episodio, che non è stato ripreso dalle telecamere, è stato raccontato daagli altri concorrenti della Casa alcune ore fa. Zelletta ha svelato di aver scambiato qualche parola con Alba Parietti nel frangente in cui gli autori lo stavano microfonando per entrare in studio venerdì scorso: "". Le parole dell'ex tronista di Uomini e Donne sono rimbalzate sui social e i fan del reality non hanno visto di buon occhio la confessione di Andrea: "".

Una vera e propria polemica che ha costretto Alba Parietti a intervenire in difesa di Andrea Zelletta. La showgirl ha deciso di spiegare cosa è realmente accaduto in studio durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip attraverso un lungo sfogo sulla sua pagina Instagram. " Ci tengo a chiarire subito che io stavo andando via dalla passerella, mentre stavano microfonando fuori Andrea. Lui non mi ha visto perché ero dietro quindi è tutta colpa mia". Alba Parietti ha svelato di aver voluto confortare Zelletta, provato dalla lunga permanenza della casa ma che la colpa è stata solo sua: "Sapendo quanto è difficile stare nella casa e quanto lui sia stanco, per rincuorarlo, gli ho urlato: 'Andrea, sei tu? Sono Alba, Francesco mi parla sempre di te ti vuole un gran bene non vede l'ora di vederti'. Conosco il regolamento, non gli ho detto nulla che riguardasse l'esterno, né notizie, neppure gli ho parlato di Natalia ".