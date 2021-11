Il dolore della Pellegrino per la morte del figlio: "Non l'ho salutato"

L'ingresso di Patrizia Pellegrino, come nuova concorrende del Grande fratello vip, ha scosso gli equilibri all'interno della Casa. La showgirl si è subito fatta notare per il suo essere diretta e schietta, ma ha anche commosso il pubblico per la dolorosa storia vissuta anni fa.

Durante un momento di relax in giardino, Patrizia Pellegrino ha aperto il suo cuore a Manila, raccontando della tragica morte del figlio, deceduto pochi giorni dopo il parto. Un dramma che la portò alla depressione e dal quale non si è mai veramente ripresa. " Lui è il mio angelo custode, Riccardo mi proteggerà sempre ", ha raccontato tra le lacrime la showgirl, confortata da Manila Nazzaro anche lei reduce dalla perdita della figlia Greta, scomparsa a causa di un aborto.

Nonostante siano passati oltre vent'anni dall'accaduto, Patrizia Pellegrino ha confessato di non avere mai superato il lutto per la scomparsa del suo primo figlio. Dopo la perdita, la showgirl ha adottato un bambino, Gregory, e poi è diventata madre di altri due figli naturali - Arianna e Tommaso - ma questo non ha cancellato né il dolore né il ricordo del piccolo Riccardo. Come già aveva raccontato anni fa, il neonato morì una settimana dopo la nascita per complicanze legate al lungo travaglio. Patrizia Pellegrino non ha mai più visto suo figlio, trasferito d'urgenza in un altro ospedale mentre lei era ancora sotto gli effetti dell'anestesia.