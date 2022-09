Gianni Morandi e la foto choc delle mani ustionate: "Impressionante"

Diciassette mesi dopo l'incidente, Gianni Morandi mostra per la prima volta le mani ustionate. Tolte le bende e conclusa la riabilitazione, il cantante ha deciso di condividere con il suo pubblico una parte importante della sua vita dopo il dramma vissuto l'11 marzo 2021.

Fino a oggi Gianni Morandi era sempre stato attento a non mostrare quanto l'incidente aveva segnato la sua pelle. Nelle foto e nei video pubblicati sulle sue pagine Instagram e Facebook, l'artista aveva nascosto le cicatrici delle ustioni, che hanno coperto il 15% del suo corpo in seguito alla caduta nelle fiamme, mentre stava bruciando sterpaglie nel giardino della sua abitazione bolognese nella primavera dello scorso anno. Ma oggi che il percorso di recupero fisioterapico si è concluso, il cantautore ha sorpreso tutti.

" Voglia di urlare!!!!!! " ha scritto Gianni Morandi sui social network, condividendo con i suoi follower la foto - scattata dalla moglie Anna - delle mani ustionate, che incorniciano il suo volto sorridente. Le piaghe, la discromia nel colore dell'epidermide e le lesioni evidenti spiccano nell'immagine in primo piano, che Morandi ha scelto di condividere con i fan nelle scorse ore. " Impressionante ", ha scritto un utente, commentando il post seguito da centinaia di altri commenti di affetto.